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Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlarla video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlarla video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi. Pençe-Kilit Operasyonu başta olmak üzere Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları hakkında son durum bilgisi alan Bakan Akar, devam eden faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Genelkurmay Başkanı, Yaşar Güler, Hulusi Akar, Milli, Politika, Haberler

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