Bakan Akar'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne "önemli" ziyaret - Haberler

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Bakan Akar'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne "önemli" ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Akar'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne 'önemli' ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyarette bulunacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda yeni bir döneme giren Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri çerçevesinde pazartesi günü Abu Dabi önemli bir ziyarete ev sahipliği yapacak. Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi'nin resmi davetlisi olarak BAE'ye gidecek. Ziyaret çerçevesinde ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitimde iş birliği ile savunma sanayii konularının da ele alınması bekleniyor. Bakan Akar'ın ziyareti Türkiye'den BAE'ye bir savunma bakanının 15 yıl sonra yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Birleşik Arap Emirlikleri Hulusi Akar Türkiye Milli Politika Haberler

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