Bakan Akar'dan 3'lü toplantıya yönelik açıklama

BAKAN AKAR'DAN 3'LÜ TOPLANTIYA YÖNELİK AÇIKLAMA

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları arasında yarın yapılması planlanan toplantıya ilişkin soruyu yanıtladı. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıkların görüşmelerinin ardından tahıl girişiminin süresinin 18 Mayıs'a kadar uzatıldığını hatırlatan Akar, "Bu süre bitmeden önce görüşmelerimizi olabildiğince hızlandırmak suretiyle bunu tekrar herhangi bir aksaklığa meydan vermeksizin istikrarlı bir şekilde devamı için gayretlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Toplantıların yerine yönelik soruya, "Hem teknik toplantıyı hem bakan yardımcılarının toplantısını İstanbul'a planladık" yanıtını veren Akar, tahıl girişiminin süresinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik değerlendirmesinin sorulmasına üzerine ise "Görüşmelerden, konuşmalardan aldığımız izlenim bu çalışmaların olumlu şekilde sonuçlanacağı yönünde. Bunun için çalışıyor, buna gayret gösteriyoruz" dedi.

Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ,