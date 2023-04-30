Bakan Akar: 'Bu güne kadar problemleri çöze çöze geldik, kalan problemleri de inşallah 14 Mayıs'tan sonra çözeceğiz'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar problemleri çöze çöze geldik kalan problemleri de inşallah 14 Mayıs'tan sonra çözeceğiz" dedi.

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesince Kosova Parkı'nda düzenlenen piknikte vatandaşlarla bir araya geldi. Davalarının 'büyük ve güçlü Türkiye davası' olduğunu, bu yönde faaliyetlerinin devam ettiğini ifade eden Akar, "Devlet ve millet el ele omuz omuza 85 milyon birlikte yürüyoruz. 85 milyon tek yürek, tek millet, tek güç. Hep beraber yürüyerek inşallah ülkemizin bekasını da refahını da sağlayacağız. Bugüne kadar problemleri çöze çöze geldik kalan problemleri de inşallah 14 Mayıs'tan sonra çözeceğiz" diye konuştu. Büyük ve güçlü Türkiye'nin önündeki engellerin en önemlisini terör olarak nitelendiren Akar,

"Bazıları Türkiye'nin güçlenmesine, büyümesine karşı bu teröristleri maşa, kukla, maymun olarak kullanıyorlar. Milletinin bağrından çıkan Mehmetçik şu ana kadar, yurt içinde ve sınır ötesinde, Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde ne kadar terörist varsa onları kazdıkları çukurlara gömdü, gömmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. Terör belasından milleti kurtarmakta kararlı olduklarını vurgulayan Akar, şunları söyledi;

"Bizim hedefimiz teröristler. PKK hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değil. 85 milyon tek millet, tek yumruk, tek yüreğiz. Aramıza fitne, fesat sokmaya çalışıyorlar. Bunlara imkan, fırsat vermeyeceğiz. Bizi sahada yenemeyenler, Mehmetçiğin karşısında duramayanlar içimize fitne fesat sokmaya çalışarak bir yerlere varmaya çalışıyorlar. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Türkler ve Kürtler kardeştir, yüzyıllardır beraber yaşıyoruz, ekmeğimizi, suyumuzu paylaşıyoruz. Bu Cumhuriyeti beraber kurduk, bu bayrağı beraber dalgalandırdık, şehitliklerde beraber yatıyoruz. Hiçbir zaman bu fitneye, fesada 'evet' demeyeceğiz. Biz kimsenin dini, etnik, mezhepsel kökenine bakmayacağız, hepimiz kardeşiz 85 milyon biriz, beraberiz."

Türkiye'nin son 20 senede terörle mücadele ve savunma sanayide çok önemli kazanımlarının olduğunu dile getiren Akar, "Bazıları çıkıp bu kazanımlardan vazgeçeceklerini, 'Teröristleri serbest bırakacaklarını' söylüyorlar. Onlarla 'anlaşacaklarını, yol yürüyeceklerini' söylüyorlar" dedi. Bu günlere çok acılar çekilerek gelindiğine dikkati çeken Akar; "Şu anda tam terör örgütü çöküş halindeyken, teröristlerin ele başları efendilerine 'bizi kurtarın' diye bağırıp, seçimlerden medet umarken bu konuda her zamankinden daha uyanık olmalıyız. Milletimizin ferasetine güvenimiz tam. Millet İttifakı'nın içinde daha önce bizlerle beraber olan insanlar var. Maalesef bunlar bir koltuk uğruna zihinlerini değiştirdiler" açıklamalarında bulundu.

Pikniğin ardından Akar kent merkezinde halkın ziyaretine açılan Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'ni de ziyaret etti. Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Akar, Merkezi gezdi, burada vatandaşlarla sohbet etti. Akar, buradan sonra esnafı da ziyaret etti. Çiçekçiler sokağının olduğu yerden geçerken esnaf sevgi gösterilerinde bulunarak gül hediye etti, yoluna gül yaprakları döktü.

Kendisine verilen gülleri vatandaşlara hediye eden Akar daha sonra AK Parti'nin kent meydanında kurduğu çadırı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. - KAYSERİ