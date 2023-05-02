Bakan Akar: "Bir an önce ateşkes ilan edilsin, barış yolu açılsın istiyoruz" - Bakan Akar: "Önümüzdeki hafta Rusya, Ukrayna ve Türkiye Savunma Bakan Yardımcıları İstanbul'da toplantı yapacaklar"

KAYSERİ Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna savaşında biran önce ateşkes ilan edilmesini istediklerini söyleyerek, "Önümüzdeki hafta Rusya, Ukrayna ve Türkiye Savunma Bakan Yardımcıları İstanbul'da toplantı yapacaklar" dedi.

Bakan Akar, Kayseri'de yayın hayatını sürdüren TV Kayseri, Kent Türk TV ve TV1'in ortak yayınına katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa değinen Akar, biran önce ateşkesin ilan edilmesini ve barış yolunun açılmasını istediklerini kaydederek, "Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar nasıl başlar nasıl biter, bu konuda bizim etkimiz nedir, şimdi şunu bir görmemiz lazım, değerli vatandaşlarımızın şunu bir görmesi lazım. Türkiye sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten uluslararası ortam da kişilikli ve kotasıyla özne haline geldi. Seveni var sevmeyeni var. Lafı dinlenen sözü dinlenen, ne yaptı, ne yapıyor, ne ediyor denilen bir ülke haline geldik. Çok şükür ve buradaki bu politikamızda gayet şeffaf gayet uluslararası hukuka uygun gayet. Makul, mantıklı bir seyirde devam etti, ediyor. 23-24'ünde Rus'ların Ukrayna'ya karşı harekatı başladı. 23'ünde yani bir gün bile önce değil Cumhurbaşkanımızla Zelenski telefon konuşması yaptı. Ondan bir gün önce de sayın Putin ile yaptı. Dolayısıyla Putin ve Zelenski ile olan telefon görüşmeleri ve yüz yüze olan görüşmeler devamlı oldu. Bu savaşın çıkmaması için büyük gayret gösterildi fakat çeşitli sebeplerden dolayı önlenemedi ve savaş çıktı. Biz savaşın öncesinde ve savaş sırasında dahi biz Ukrayna'ya insani desteğimizi hiç durdurmadık devam ettik. Gerekli yardımları yaptık. Nitekim 2 A400 uçağımızda orada tam o gün ayın 24'ünde gece uçağı gönderdik. Bu da belki halkımızın dikkatini çekebilir. Uçaklar oraya indiler ve insani yardım malzemelerini oraya boşalttılar. Tam dönüp piste çıkıp uçacakken 4'ü 20 geçe falan bir durum vardı. Tam o sırada dediler ki, "uçuşları kestik, hava sahası kapandı." Uçağımız orada beklemek zorunda kaldı. Biz elimizi kolumuzu orada çekmedik. Her anlamda Rusya ve Ukrayna ile münasebetlerimizi sürdürdük. Cumhurbaşkanımız sürekli Sayın Putin ve Sayın Zelenski ile görüştü. Bizde temaslarımızı sürdürdük. Türkiye, iki ülkenin anlaşması, görüşmesi, konuşması ve savaşa gitmeden sorunları çözülmesi için açık bir politika izliyor. Bizde aldığımız bilgiler neticesinde Moskova'ya gittik ve konuştuk. Bir yerde buluşmalarına gayret gösterdik ve gösteriyoruz. Eksik olmasınlar uydular ve önümüzdeki hafta önümüzdeki hafta Rusya ve Ukrayna ve bizim savunma bakan yardımcımız 3'ü İstanbul'da bir toplantı yapacaklar. Bunu belki de ilk defa açıklıyoruz. Biz bu manada da girişimlerimizi, desteklerimizi sürdürüyoruz. Akan kan dursun istiyoruz. Biran önce ateşkes ilan edilsin, barış yolu açılsın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tahıl anlaşmasında sürenin uzatılacağını kaydeden Akar, "Bizim beklentimizde, umudumuzda bu. Hem Rus hem de Ukrayna taraflarına izah ediyoruz. Umudumuz, dileğimiz ve temennimiz uzatılmasından yana. Çünkü gerçekten buna ihtiyaç var" dedi.