Bakan Akar: Basın, ekonomik yol ve yöntemler ile dövize ve borsaya müdahale ediyorlar (2)

'ÇOK ŞÜKÜR ZAP TEMİZLENDİ'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Üniversitesi'nce düzenlenen 'Terörle Mücadele ve Suriye Meselesi Konferası'na katıldı. Burada konuşan Bakan Akar, "Terörle mücadele, büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor. Türkiye'de yaşayan 85 milyonu, terör belasından kurtarmakta kararlıyız. 'Teröristler neredeyse hedef orası' anlayışıyla mücadeleyi sürdürüyoruz. Mehmetçik, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin 'girilemez' dediği yerlere girdi, 'çıkılamaz' dediği yerlere çıktı. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Mağaraları, delikleri imha edildi, başlarına yıkıldı ve çok şükür Zap temizlendi. Dolayısıyla hudutlarımızda ciddi bir güvenlik koridoru oluştu. Bitti mi? Bitmedi. 'En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek, durmak yok' diyoruz" dedi.