Haber : Bakan Akar: "9 milyon Suriyeli ile muhatabız. Onların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. - Haberler

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Bakan Akar: "9 milyon Suriyeli ile muhatabız. Onların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz.

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Bakan Akar: '9 milyon Suriyeli ile muhatabız. Onların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz.

Bakan Akar: "9 milyon Suriyeli ile muhatabız. Onların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz.

Bakan Akar: "9 milyon Suriyeli ile muhatabız. Onların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bir kısmı Türkiye'de bir kısmı da Irak'ta olmak üzere. Biz Suriye'nin kuzeyindeki hayat şartlarını ne kadar normalleştirebilirsek; önce oradan gelmeyi engelleyeceğiz ardından da orayı cazibe merkezi haline getirerek Türkiye'deki Suriyeli kardeşlerimizi evlerine ve topraklarına dönmelerini sağlayacağız." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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