Bakan Akar: "85 milyon vatandaşımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız"

İZMİR - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, vatandaşların terörle mücadele konusunda son derece kararlı olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımızın kararını 14 Mayıs'ta gördüler. Onun için de şimdi takiyeye, çakma terörle mücadeleye başladılar. Bunu vatandaşlarımız görüyor" dedi.

Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar, bir dizi programa katılmak için İzmir'e geldi. AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen şehit aileleri ve gaziler buluşmasında şehit aileleri ve gazilerin tüm milletin başının tacı olduğunu belirten Akar, "Ülkemizde diğer ülkelerde olmadığı kadar şehit aileleri ve gazileri birbirlerine bağlı. Aslan gibi evlatlarını toprağa veren şehit aileleri ile vücutlarının bir parçasını vatanı için feda eden kahraman gazilerin hakları ödenmez" ifadelerini kullandı.

"En son teröristi etkisiz hale getirerek 85 milyon vatandaşımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız"

Büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarını sürdürdüklerini, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da problemleri çözerek ilerleyeceklerini ifade eden Akar, ülkenin bekası ve refahına yönelik tüm tehdit ve risklere karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini aktardı. Bakan Akar, "Mehmetçik gerek hudutların gerekse milletinin güvenliği için zorlu arazi ve hava koşullarında mücadelesini büyük bir kahramanlıkla sürdürmeye devam ediyor. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki barınaklarının, sığınaklarının teröristlerin başlarına yıkmaya devam ediyoruz. En son teröristi etkisiz hale getirerek 85 milyon vatandaşımızın terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Hiçbir şehidin, gazinin kanını yerde bırakmadık. Şehitlerimizin ve ailelerimizin gözyaşlarının hesabını sorduk. Sormaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mehmetçiğin 24 Temmuz 2015'ten bu yana 37 bin 867 teröristi etkisiz hale getirdiğini açıklayan Akar, şunları söyledi:

"Teröristlerin elebaşları efendilerinden yardım dileniyorlar; 'Bize yardım edin, bize silah verin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarını durdurun' diyorlar. Bu da çöküşün en önemli alameti. Korktukları başlarına gelecek bulundukları yerlere gömülecekler. Teröristlerin önünde iki yol var; birincisi Türk adaletine teslim olmak, diğeri de yok olup gitmek. Bu konuda azimli, kararlı, sizlerin güveni, desteği ve duasıyla buna da muktediriz."

"Parti değil, zihniyet meselesi"

Bakan Akar, "Bu seçimler bir parti değil, zihniyet meselesi. Bir tarafta yerli ve milli duruş, ülkemizin, birliği bütünlüğü bayrağımız, şehitlerimizin kanı var, ondan bahsediyoruz diğer tarafta bol keseden vaatlerde bulunanlar birtakım konularda şimdiden anlaşmalar yapanlar var. Bunun iyi görülmesi lazım. Teröristlerin elebaşları, onlarla iltisaklı olan siyasiler açık ve net şekilde 'Bizim adayımız şu' diyorlar. Bebek katilleri, teröristleri cezaevlerinden çıkartmaktan bahsediyorlar. Eğer bunlar olursa şehitlerimizin kanı pahasına, iğne ile kuyu kazar gibi elde ettiğimiz kazanımları kaybederiz her şeye yeni baştan başlarız. Bu yeni şehitler, annelerin gözyaşları anlamına gelir. Buna milletimizin ferasetinin müsaade etmeyeceğine inanıyoruz" dedi.

"Çakma terörle mücadeleye başladılar"

Terörle mücadele konusunda vatandaşların son derece kararlı olduğunu ifade eden Akar, "Vatandaşımızın terörle mücadele konusunda son derece kararlı olduğunu 14 Mayıs'ta gördüler. Onun için de şimdi takiyeye, çakma terörle mücadeleye başladılar. Bunun vatandaşlarımız tarafından görüleceğine inanıyorum. Mehmetçik büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla şanlı tarihimize yakışır şekilde hem faaliyetlerini sürdürüyor hem de Kıbrıslı, Azerbaycanlı ve Libyalı kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

AK Parti Gençlik Kollarının "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" programına da katılan Akar, parti otobüsüyle kent merkezinde gezerek vatandaşları selamladı.