Bakan Abdülkadir Uraloğlu : "İzmir bize birazcık daha yük yüklesin"

İZMİR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Yerel seçimlere 5 ay kaldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "İzmirli bizim Ulaştırma Bakanlığımızın, Türkiye'nin 100 yıllık kabinesinin yükünü birazcık daha ağırlaştırsın. İzmir bize birazcık daha yük yüklesin" dedi.

Bir dizi programa katılmak için İzmir'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti İzmir İl Başkanlığını da ziyaret etti. Ziyarette AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı ile birlikte MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in yanı sıra çok sayıda partili yer aldı. Konuşmasına Filistin'de yaşanan olaylara değinerek başlayan Bakan Uraloğlu, "Filistin'de gerçekten bir insanlık dramı yaşanıyor. Ama biz şuna inanıyoruz ki, bu konuyu Allah rızası için çözebilecek birisi varsa o da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda inşallah yakın zamanda mesafe katedeceğiz. İnşallah yakın zamanda bir ateşkes ve barış sürece tesis edilmiş olur" dedi.

"İzmir'in ihtiyaçlarını biz biliyoruz"

İzmir'de devam eden ve planladıkları işler olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "İzmir'in ihtiyaçlarını biz biliyoruz. İzmir'in kime oy verdiğinden bağımsız olarak biz İzmir'e hizmet ettik. Ama biz diyoruz ki, İzmirli bizim Ulaştırma Bakanlığımızın, Türkiye'nin 100 yıllık kabinesinin yükünü birazcık daha ağırlaştırsın. İzmir bize birazcık daha yük yüklesin. Onun nasıl olacağını siz biliyorsunuz" diye konuştu.

"Önümüzdeki süreçte adaylarımızı tespit edeceğiz"

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere 5 ay kaldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Biz şimdi tabii öncelikle bu süreci bir taraftan başlatmış olduk. Cumhur İttifakı olarak önümüzdeki süreçte adaylarımızı tespit edeceğiz ve sahaya çıkacağız. ve siz eğer bizim yükümüzü birazcık daha ağırlaştırırsanız, birazcık daha yük yüklerseniz biz memnuniyetimizi ifade edeceğiz. Ben bu potansiyeli, bu iş birliğini, bu heyecanı, bu iradeyi İzmir'de görüyorum" ifadelerini kullandı.