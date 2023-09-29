Bahreyn Kralı Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile İlişkileri Görüştü

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ikili ilişkileri görüştü. Görüşmede, işbirliği yolları ele alındı.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, ülkesini ziyaret eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ikili ilişkileri görüştü.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn Kralı Al Halife, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan'ı başkent Manama'daki Es-Suheyr Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, bölgesel ve uluslararası ortak ilgi alanlarının yanı sıra iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirme yolları ele alındı.

Görüşmede, Veliaht Prens Selman bin Hamed Al Halife ile üst düzey yetkililer de hazır bulundu.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı, 25 Eylül'de Husilerin, Yemen sınırındaki Suudi Arabistan topraklarında Arap koalisyon güçleri bünyesinde görev alan Bahreynli askerlerin mevzilerine İHA ile düzenlediği saldırı sonucu 3 askerin öldüğünü, bazı askerlerin de yaralandığını bildirmişti.

Bahreyn, Yemen'deki İran destekli Husilerden, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Bahreyn güçlerine saldırmaktan sorumlu olanları teslim etmelerini talep ederek, saldırıyı Birleşmiş Milletler (BM) ateşkesi sırasında yapılan "hain bir suç eylemi" olarak nitelendirmişti.