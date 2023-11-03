Bahreyn İsrail ile ekonomik ilişkileri askıya aldı

Bahreyn Temsilciler Konseyi, İsrail büyükelçisinin geri döndüğünü ve Gazze'deki çatışmaları protesto etmek amacıyla İsrail ile ekonomik ilişkilerin askıya alındığını duyurdu. İsrail ise böyle bir karar alınmadığını iddia etti.

KUDÜS/MANAMA, 2 Kasım (Xinhua) -- Bahreyn Temsilciler Konseyi, Körfez ülkesinin İsrail büyükelçisinin ülkeye geri döndüğünü ve Gazze'deki çatışmaları protesto etmek amacıyla İsrail ile ekonomik ilişkilerin askıya alındığını duyurdu.

Konsey Perşembe günü yaptığı açıklamada, söz konusu kararların Bahreyn'in Filistin davasına ve Filistinlilerin meşru haklarına desteğini teyit ettiğini duyurdu.

İsrail ise böyle bir karar alınmadığı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin "istikrarlı" olduğu konusunda ısrar etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasında, "Bahreyn hükümetinden ya da İsrail hükümetinden, iki ülkenin büyükelçilerinin geri gönderilmesi yönünde herhangi bir bildirim ya da karar alınmadığını açıkça belirtmek isteriz. İsrail ve Bahreyn arasındaki ilişkiler istikrarlıdır" ifadelerine yer verildi.

İsrail ve Bahreyn 2020 yılında "Abraham Anlaşmaları" kapsamında ilişkilerini normalleştirmişti.

Öte yandan Bolivya, Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlileri gerekçe göstererek Salı günü İsrail ile diplomatik ilişkilerini keserken Ürdün, Şili ve Kolombiya da büyükelçilerini geri çağırdı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Bolivya'nın kararını "terörizme teslimiyet" olarak niteleyip, Güney Amerika ülkesini "Hamas ile aynı safta yer almakla" suçladı.