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Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

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Bahçesaray Belediyesi hangi partiden, Başkanı Ayvaz Hazır hangi partili?

Bahçesaray Belediyesi hangi partiden, Başkanı Ayvaz Hazır hangi partili?
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Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'a "PKK/KCK terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla üç yıl bir ay hapis cezası verilmesinden sonra belediyeye 'kayyım' atandı. Peki, Bahçesaray Belediyesi hangi partiden, Başkanı Ayvaz Hazır hangi partili?

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray belediyesine 'kayyım' atandığını duyurdu. Bakanlık, Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan üç yıl bir ay hapis cezası alması ve 'PKK/KCK'nın propagandasını yapmak' suçundan soruşturması bulunması nedeniyle 'görevden uzaklaştırıldığı'nı açıkladı. Peki, Bahçesaray Belediyesi hangi partiden, Başkanı Ayvaz Hazır hangi partili?

BAHÇESARAY BELEDİYESİ HANGİ PARTİDEN, BAŞKANI AYVAZ HAZIR HANGİ PARTİLİ?

Ayvaz Hazir, 1989 yılında Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Arnas köyünde doğdu.

İlk ve orta öğrenimini ilçede tamamlayan Hazır, 2014'te Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Hazir, 2015-2017 yıllarında Bahçesaray Belediyesinde farklı birimlerde görev yaptı.

29 Kasım Cuma günü İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, DEM Partili Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'a, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiği ve hakkında "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan başlatılan soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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