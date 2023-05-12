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Bahçelievler'de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu 4 yılda İstanbul'un başına çöreklenenler İstanbul'a ne kazandırdılar.

Bahçelievler'de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu 4 yılda İstanbul'un başına çöreklenenler İstanbul'a ne kazandırdılar.

Politika Haberleri

Bahçelievler'de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu 4 yılda İstanbul'un başına çöreklenenler İstanbul'a ne kazandırdılar.

Bahçelievler'de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu 4 yılda İstanbul'un başına çöreklenenler İstanbul'a ne kazandırdılar. Bırakın taş üstüne taş koymayı, teslim aldıklarına bile sahip çıkamadılar. Sen önce İstanbul'da görevini yap" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Bahçelievler İstanbul Politika Haberler

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