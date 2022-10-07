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Bahçelievler Belediyesi'nin 2023 yılı bütçesi meclisten geçti

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Bahçelievler Belediyesi'nin 2023 yılı bütçesi meclisten geçti

Bahçelievler Belediye Meclisi 2023 mali yılı bütçesi meclisten geçti.

Bahçelievler Belediye Meclisi 2023 mali yılı bütçesi meclisten geçti. Mecliste konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Hizmetlerimiz ve projelerimiz için belirlenen 2023 yılı bütçesi meclis onayından geçti. Bahçelievler'imiz için hayırlı olsun" dedi.

Bahçelievler Belediye Meclisi ekim ayı toplantısında belediye hizmetleri ile ilgili meclis üyelerine sunum yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 2 milyar 552 milyon lira bütçeyle Bahçelievler'i çok daha ileri taşıyacağız. Yatırım ve hizmetlerimizle üretmeye 2023 yılında da devam edeceğiz" diye konuştu.

Bahçelievler Belediye Meclisi tarafından onaylanan 2023 yılı bütçesi 2.552.059.895,00 lira olarak meclisten geçti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Hakan Bahadır Bahçelievler Politika Ekonomi Haberler

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