Bahçeli: Zillet ittifakı insan onurunu, demokrasi namusunu kirletmenin gayesindedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'dan sonra Aksaray'a geçerek 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda partisi tarafından düzenlenen '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' temalı mitinge katıldı. Millet İttifakı'nı eleştiren Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdürdü.

AKSARAY'DA KONUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'dan sonra Aksaray'a geçerek 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda partisi tarafından düzenlenen '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' temalı mitinge katıldı. Millet İttifakı'nı eleştiren Devlet Bahçeli, şunları söyledi:

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu mutfağına girerek sosyal medyada video çeke çeke akli melekelerini yitirmiş, trolleşmiş bir figür olarak milli ve siyasi hayata bütünüyle aykırı davranmaya başlamıştır. "dedi.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,