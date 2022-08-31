Bahçeli'ye 'siyasi dinozor' diyen İngiliz gazetesine Semih Yalçın'dan tepki

Prof. Dr. E. Semih Yalçın yazılı bir açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı.

''İngiltere'de yayımlanan sol tandanslı The Guardian'da kaleme alınan bir yazıda, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli aleyhinde hakaret içeren aşağılık ifadelere yer verilmiştir. The Guardian, sadece belirli bir siyasi temayülü yansıtan yayın organından ibaret değildir. O, aynı zamanda emperyalist Anglosakson politikalarının da propagandasını yapmasıyla maruftur.''

TAKİP ETTİĞİMİZ POLİTİKALARIN OLUMLU SONUCU

''Türkiye'yi dize getiremeyen küresel aktörlerin; başarısızlıklarını, siyasi hakaretler ve mesnetsiz suçlamalarla telafi etmeye çalışması manidardır. Diğer yandan; Batılı ülkelerin yayın organlarında MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli aleyhinde yazıların çıkması, partimizin doğru yolda olduğunun ve takip ettiği politikaların olumlu sonuç verdiğinin göstergesidir.''

FİNANSCI KATIRLARI ÜRKÜTMÜŞ

''2023 Haziran'ına doğru seçim sathı mailine yaklaşıldıkça, Türkiye'de AK Parti ve MHP tarafından tesis edilen Cumhur İttifakı'nın arkasındaki milli iradeyi bükme çabalarına hız verilecektir. Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğindeki MHP; uluslararası arenada sömürge yükü taşıyan fincancı katırlarını ürkütmüş, züccaciyeye dalan siyaset fillerini kendi savanalarına kovalamıştır'' dedi.