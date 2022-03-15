Bahçeli: "Yaptırım şemsiyesi altında toplanan ülkelerin, Türkiye'ye eşdeğer bir mükellefiyet altına girmedikleri ayan beyan ortadadır. - Haberler

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Bahçeli: "Yaptırım şemsiyesi altında toplanan ülkelerin, Türkiye'ye eşdeğer bir mükellefiyet altına girmedikleri ayan beyan ortadadır.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bahçeli:

Bahçeli: "Yaptırım şemsiyesi altında toplanan ülkelerin, Türkiye'ye eşdeğer bir mükellefiyet altına girmedikleri ayan beyan ortadadır.

Bahçeli: "Yaptırım şemsiyesi altında toplanan ülkelerin, Türkiye'ye eşdeğer bir mükellefiyet altına girmedikleri ayan beyan ortadadır. Bu kapsamda bizden talep edilen ne varsa orantısızdır. Türkiye'nin kendine özgü şartlarını, özel zorluklarını tek yanlı beklentilerdir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Türkiye, Politika, Haberler

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