Bahçeli ve Davutoğlu'nun Filistin Toplantısı Sonrası Sohbeti
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında İsrail'in Gazze saldırıları ve bölgedeki insani kriz nedeniyle olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile sohbet etti. İkilinin dikkati çeken sohbeti kameraya yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika