Bahçeli ve Davutoğlu'nun Filistin Toplantısı Sonrası Sohbeti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de gerçekleştirilen Filistin konulu olağanüstü toplantı sonrası bir araya gelerek sohbet etti. Görüşme, dikkat çeken anlara sahne oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu TBMM'de gerçekleşen Filistin konulu olağanüstü toplantı sonrası sohbet etti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında İsrail'in Gazze saldırıları ve bölgedeki insani kriz nedeniyle olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile sohbet etti. İkilinin dikkati çeken sohbeti kameraya yansıdı. - ANKARA

500
