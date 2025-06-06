Bahçeli, Ülkü Ocakları'nı Ziyaret Etti

Bahçeli, Ülkü Ocakları'nı Ziyaret Etti
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MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nı ziyaret ederek bayramlaştı ve yönetimle hatıra fotoğrafı çektirdi.

MHP Lideri Bahçeli Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nı ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Bahçeli, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve yönetimi ile kahvaltı masasında bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından Bahçeli, Ülkü Ocakları yönetimi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

(OHÖ-BÇ-CC-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN HALİL ÖZBEK - Politika
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