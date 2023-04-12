Bahçeli: Türkiye yol kazasına uğramamalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, 2'nci 5 yıllık döneme de mührünü vurması gerektiğini belirterek, "Eser ve hizmet kervanı yarı yolda kalmamalıdır. Türkiye bir yol kazasına uğramamalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin ilk yerli uçak gemisi TCG Anadolu'nun hizmete alınmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, "Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü Türkiye'nin atağa kalkışına, geleceği kucaklayarak güçlü atılımlar yapmasına sahne olacaktır. 10 Nisan 2023 tarihinde İstanbul Tuzla'da ilk yerli ve milli uçak gemimiz olan TCG Anadolu'nun hizmete alınması ve 3 adet MİGREM Firkateynleri Saç Kesme Töreni istikbale daha umutlu bakmamamızın temel dayanaklarından sadece bir kısmıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte şahit olduğumuz manzara hakikaten tarihi bir gelişme, makus talihin tersine döndüğünü gösteren kararlı ve sevindirici bir ilerleyiştir. Ülkemiz kendi gemisini tasarlayan, geliştiren, çağın teknolojik imkanlarını kullanabilen zirvedeki ilk 10 ülkeden birisi haline terfi etmiştir. Bu sene içinde denizde ikmal ve muharebe destek gemimiz olan Derya ile Piri Reis denizaltımız, ayrıca istif sınıfı ilk firkateynimiz İstanbul hizmete alınacaktır" dedi.