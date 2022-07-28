Bahçeli: Türkiye'yi Irak'ta meşgul etme sinsiliği, kolektif bir tezgahtır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'yi Irak'ta meşgul etme, tuzağa çekme, yargılama sinsiliği kolektif bir tezgahtır. Bu tezgahı kuranlar, Akdeniz ve Ege'deki mevcudiyetimizi, Rusya ve Ukrayna arasında barışçıl çabalarımızı, Tel Rıfat ve Münbiç'e muhtemel askeri harekatımızı engellemek isteyen namertlerdir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, gündemdeki konulara ilişkin yazılı açıklama yaptı. İnsani, vicdani ve siyasi krizlerin derinleştiğine işaret eden Bahçeli yaptığı değerlendirmede, "Beşeriyet çetin ve sancılı bir geçiş sürecinin içinde bir tarafta bocalayıp çırpınırken diğer tarafta vaki anafordan çıkış ve kurtuluş yolları aramaktadır. İnsani, vicdani ve siyasi krizler birbirine eklemlenerek, birbirinden enerji devşirerek günbegün derinleşmektedir. Rusya- Ukrayna savaşının yaygın komplikasyonları, ekonomik ve diplomatik bunalımların konservatif ve kolonyal etkileri, asimetrik çatışmaların yanında etnik ve mezhebi kutuplaşmaların kompleks ve koçbaşı halinde kullanım şekli barış, huzur ve istikrar arayışlarını sekteye uğratmaktadır. Retorikte yeni bir dünyanın yol haritası çizilirken bundan mülhem skandallar ve trajedilerin ivme kazanması, insani ve sosyal maliyetlerin kabarması doğal olarak hayal kırıklarıyla birlikte daha iyi, daha güvenli, daha dengeli bir dünya özlemini sabote etmektedir" ifadelerini kullandı.

Son günlerde terörle mücadele esnasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, aileleri, Türk milleti ve silah arkadaşlarına başsağlığı dileğinde bulunan Devlet Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar var olacaktır. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. Terörün kökü kazınacak, bu melanet ve musibet yok edilecektir. Türk vatanı emperyalizme şirinlik yapan, göze girmek için uğraşan, devamlı güvercin taklaları atan kirli ellere, kişiliksiz emellere, kısacası zillet ittifakına asla teslim edilmeyecektir. 2023 yılında Cumhuriyetimizin hem 100'üncü yıl dönümü kutlanacak, hem de Cumhuriyetin bekçisi ve güvencesi olan cumhurun muhteşem başarısı yaşanacaktır. Türkiye'nin istikbalini çürümüş zillet değil her alanda ve her anlamda uyanışa geçen büyük Türk milleti tayin edecektir" ifadelerini kullandı.