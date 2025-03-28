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Bahçeli: Türkiye'nin Saygınlığı ve Caydırıcılığı Artıyor

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin bölgesel ve küresel alanda yükselen saygınlığına vurgu yaparak, hukuki meselelerin sokak eylemleri ve boykotlarla karıştırılmak istendiğini ifade etti.

MHP lideri Bahçeli: " Türkiye'nin bölgesel ve küresel alanda sözü geçen, saygınlığı ve caydırıcılığı yükselen üst bir seviyeye geldiği bir dönemde hukuki bir mesele sokak ve boykot girdabına çekilmiş, iç asayiş ve huzur atmosferi zehirlenmek istenmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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