Bahçeli: Türkiye'nin Saygınlığı ve Caydırıcılığı Artıyor
MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin bölgesel ve küresel alanda yükselen saygınlığına vurgu yaparak, hukuki meselelerin sokak eylemleri ve boykotlarla karıştırılmak istendiğini ifade etti.
MHP lideri Bahçeli: " Türkiye'nin bölgesel ve küresel alanda sözü geçen, saygınlığı ve caydırıcılığı yükselen üst bir seviyeye geldiği bir dönemde hukuki bir mesele sokak ve boykot girdabına çekilmiş, iç asayiş ve huzur atmosferi zehirlenmek istenmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika