Bahçeli: "Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu Allah'ın izniyle gerçekleşeceğiz"

AKSARAY - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun Allah'ın izniyle gerçekleşeceğini belirterek, "Recep Tayyip Erdoğan Anadolu çocuğudur. Yılmaz ve yıkılmaz. Kimseye boyun eğmez. 14 Mayıs'ta da Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız olacaktır" dedi.

Aksaray'da "Aziz Milletim Sıra Sende" temasıyla 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Geleceğimizi karartmak, geçmişimizi karalamak isteyenler var" dedi.

"Bölücü terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu ile yol yürüyor"

MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin önünü kesmek için çırpındığını ifade ederek, "Kervan yağmacıları istikrarımızı bozmak için uğraşıyor. Bölücü terör örgütü PKK Kılıçdaroğlu ile yol yürüyor. FETÖ Kılıçdaroğlu'na umut bağlıyor. Terörist Demirtaş cezaevinden 'Oyum Kemal Kılıçdaroğlu'na, ona oy vereceğim' diyor. Amerika Birleşik Devletlerinde yayınlanan gazete Kılıçdaroğlu'nu kendilerine benzetiyor. Bunun yanında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yenilgisini Türkiye ile Batı arasında sağlıklı ilişkilerin ve dünya çapında bir zaferin işareti olarak değerlendiriyor. Ekonomist dergisi, 'Erdoğan gitmeli' manşeti ile nifak saçıyor. Yine Kılıçdaroğlu ABD'de yayınlanan gazeteye verdiği röportajda Rusya'ya yaptırım uygulama konusunda batılı ülkelerin aldıkları kararlara uyma sözü veriyor. Sosyal medyadan Türkiye'ye savaş açılmıştır. Bütün FETÖ'cü ve Türkiye düşmanı yılan ve çıyanlar iftiralarla insanlık değerlerini çiğnemektedirler. Hepsi birden Kılıçdaroğlu propagandası yapmaktadır. İnsanların mahremiyeti, özel hayatı, hak ve özgürlükleri en adi şekilde hedef alınmaktadır. FETÖ, geçmişteki hak ve hukuk ihlallerine bugünlerde de yenilerini eklemektedir. Haysiyet cellatları kumpaslarını sürekli derinleştirmektedir. Zillet ittifakı adayı Kılıçdaroğlu, ahlaksızlığın ve her türlü kanunsuz ilişki ağlarının göbeğindedir. Kılıçdaroğlu'nun demokrasi iddiaları yalandır, Kılıçdaroğlu'nun adalet ve özgünlük sözleri baştan aşağıya kandırmacadır. Demokrasinin ahlaki temelleri vardır ve mutlaka olmalıdır. Milletsiz bir vatan, hukuksuz bir özgürlük, haksız bir demokrasi, haksız bir adalet, hakikatsiz ve hafızasız bir insan düşü kuran mihrakların bitmek tükenmek bilmeyen operasyonel faaliyetleri devamlı mesafe almaktadır. Bu mihrakların umut ve heyecan kaynağı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Değerlere yönelik kategorik saldırılar, kavramlara yönelmiş işgal niyetleri, maneviyatımıza kurulmuş tuzaklar zillet ittifakının son çırpınışlarına delalettir. PKK, HDP ve küresel emperyalizm destekli zillet ittifakının, insanlığın ortak hazinesi olan demokrasiye, hukuka, özgürlüğe, adaleti hazımsızlığı ileri düzeydedir" diye konuştu.

"Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonu Allah'ın izniyle gerçekleşecektir."

Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun Allah'ın izniyle gerçekleşeceği belirterek, "Milletimize hangi sözü vermişsek 27. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yerine getirdik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin geride kalan yaklaşık 5 yıllık uygulama döneminde Cumhur İttifakı olarak kronik sorunlara neşter vurduk. Çözümsüz gibi duran tüm sorunları çözmeyi başardık. Cumhur İttifakının umut olduğunu gösterdik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin muktedir ve müstesna kazanımları ile ülkemizin önünün açılmasına gururla şahit olduk. Aynısını 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapacağız. Sizlerin desteği ile mutlaka başaracağız. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü milletimize 100 sözümüz vardır ve hepsini de Allah'ın izniyle gerçekleştirmeye kararlıyız. Elbette yapacağız, birlikte yapacağız. Başta Amerika, Avrupa Birliğinin bazı ülkeleri, bunların ne idiği belirsiz kişileri, Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı sileceklerini söylüyor. Buradan, Aksaray'dan sesleniyorum. Hans, Sam, Coni, Henry aklınızı başınıza alın. Recep Tayyip Erdoğan Anadolu çocuğudur. Yılmaz ve yıkılmaz. Kimseye boyun eğmez. 14 Mayıs'ta da Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız olacaktır" ifadesini kullandı.