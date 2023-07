Bahçeli: Türk milleti İsveç'in NATO'ya girişine sıcak bakmıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsveç'in NATO'ya üyelik süreciyle ilgili, " Türkiye'nin iadesini talep ettiği Pkk'lı ve FETÖ'cü hainler henüz teslim edilmemiştir. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesi de bir başka skandal olarak karşımızdadır. Türk milleti İsveç'in şu hal ve görünümüyle NATO'ya girişine sıcak ve sempatik bakmamaktadır" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Kurban Bayramı'nın birinci günü İsveç'in başkenti Stockholm'de bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek, "Bu vandallığın himaye edilmesi hem inancımıza hakaret hem de insanlık değerlerine hıyanettir. Kur'an okumak ilahi bir nasip ve nimet, yakmak ise namertlik ve soysuzluktur. Bu nefret suçu mahiyetindeki provokasyonu Irak asıllı malum meczubun tek başına planlayıp hayata geçirmesini düşünmek pek tabii hayatın ve hadiselerin olağan akışına bütünüyle aykırıdır. İsveç'in NATO'ya katılım müzakerelerinin yapıldığı, 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'da NATO Zirvesinin toplanmasıyla ilgili sıcak gelişmelerin olduğu bir dönemde vuku bulan alçak eylem her yönüyle kuşku vericidir" dedi.