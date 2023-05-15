Bahçeli: Türk milleti dünyaya demokrasi dersi vermiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti bütün dünyaya demokrasi dersi vermiş, haksız iddiaları, hayasız imaları ve temelsiz ithamları boşluğa düşürmüştür. Aziz milletimiz irade hürriyetine sahip çıkmıştır. Seçimler şeffaf, dürüst ve hukuk ilkeleri çerçevesinde yapılmıştır" dedi.

Bahçeli, seçim sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, 14 Mayıs 2023 tarihinde yurt içi ve yurt dışı seçim çevrelerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinin Türk siyaset ve demokrasi hayatı açısından tarihi bir nitelik taşıdığına dikkat çekerek, "Türk milleti bütün dünyaya demokrasi dersi vermiş, haksız iddiaları, hayasız imaları ve temelsiz ithamları boşluğa düşürmüştür. Aziz milletimiz irade hürriyetine sahip çıkmıştır. Seçimler şeffaf, dürüst ve hukuk ilkeleri çerçevesinde yapılmıştır. Türkiye'nin ileri ve yüksek demokrasi standardına ulaştığı taraflı tarafsız herkesin üzerinde ittifak sağladığı bir gerçek olarak belirginlik kazanmıştır. Seçimlere katılım takdir edilecek düzeyde gerçekleşmiştir. Türk milleti iradesini ve yeni yüzyıl özlemlerini sandığa yansıtmıştır. Bütün siyasi parti ve ittifakların tecelli eden millet iradesine saygı duyması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Elbette aziz milletimiz tartışılmaz hükmünü vermiştir. Seçim sonuçları üzerinde şaibe uyandırmaya, heyecanları kabartmaya, siyasi kargaşa çıkarmaya niyetlenenlerin hevesleri kursaklarında kalmıştır" dedi.

Bahçeli, "Bozgunda fetih rüyası görenler hayal kırıklığı eşliğinde siyasete elbette bir daha geri dönmemek üzere veda edeceklerdir. Milletimizin arasına etnik ve mezhep fitnesi ekmek için fırsat kollayanlar layık oldukları müstahak cevabı Milletvekili Genel Seçiminde almışlar, aynısına da 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci turunda şahit olacaklardır. Cumhurbaşkanı adayımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüksek karakterli milli mücadelesine Allah'ın izniyle devam edecektir. Cumhur İttifakı bundan sonraki 5 yılın ve Cumhuriyet'in yeni yüzyılının güvencesi ve siyasi gücü olacaktır. İnanıyor ve samimiyetle ifade ediyorum ki, zalimlere taşeronluk yapanlar, terör örgütleriyle ortaklık kuranlar mutlaka kaybedecek, bununla birlikte kazanan, zafere ulaşan 85 milyon Türk vatandaşı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023