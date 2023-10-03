Bahçeli: Tescilli FETÖ'cülerin Süleyman Soylu'ya iftira kampanyası ülkeye kurulan bir tuzaktır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, tescilli FETÖ'cülerin Süleyman Soylu'ya iftira kampanyasının ülkeye kurulan bir tuzak olduğunu belirtti. Ayrıca, görevden alınan bazı isimler etrafında dedikodu kampanyasının hakkaniyetli bir uygulama olmadığını vurguladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Tescilli FETÖ'cülerin özellikle Süleyman Soylu'ya iftira kuyruklarına girmeleri, bazılarının da görevdeki içişleri bakanını kötülemeleri, ülkemize kurulan zaman ayarlı bir tuzaktır. Üstelik emniyet teşkilatında tecrübeyle ve kahramanca görev yapan fakat bir sebepten dolayı görevden alınan bazı isimler etrafında dedikodu kampanyasına tevessül edilmesi asla doğru ve hakkaniyetli bir uygulama değildir." - ANKARA