Bahçeli: "TBMM'de kanun kaçaklarına, vatan hainlerine göz yumulamaz. Bunların dokunulmazlığı süratle kaldırılmalı, mahkemenin önüne çıkmaları... - Haberler

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Bahçeli: "TBMM'de kanun kaçaklarına, vatan hainlerine göz yumulamaz. Bunların dokunulmazlığı süratle kaldırılmalı, mahkemenin önüne çıkmaları...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bahçeli: 'TBMM'de kanun kaçaklarına, vatan hainlerine göz yumulamaz. Bunların dokunulmazlığı süratle kaldırılmalı, mahkemenin önüne çıkmaları...

Bahçeli: "TBMM'de kanun kaçaklarına, vatan hainlerine göz yumulamaz. Bunların dokunulmazlığı süratle kaldırılmalı, mahkemenin önüne çıkmaları sağlanmalıdır.

Bahçeli: "TBMM'de kanun kaçaklarına, vatan hainlerine göz yumulamaz. Bunların dokunulmazlığı süratle kaldırılmalı, mahkemenin önüne çıkmaları sağlanmalıdır. HDP'nin kapatılması Anayasa Mahkemesinin adalete tarihe, millete, şehitlere ihmali mümkün olmayan bir görevidir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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