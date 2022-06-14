Bahçeli: "TBMM'de kanun kaçaklarına, vatan hainlerine göz yumulamaz. Bunların dokunulmazlığı süratle kaldırılmalı, mahkemenin önüne çıkmaları... Bahçeli: "TBMM'de kanun kaçaklarına, vatan hainlerine göz yumulamaz. Bunların dokunulmazlığı süratle kaldırılmalı, mahkemenin önüne çıkmaları sağlanmalıdır. Bahçeli: "TBMM'de kanun kaçaklarına, vatan hainlerine göz yumulamaz. Bunların dokunulmazlığı süratle kaldırılmalı, mahkemenin önüne çıkmaları sağlanmalıdır. HDP'nin kapatılması Anayasa Mahkemesinin adalete tarihe, millete, şehitlere ihmali mümkün olmayan bir görevidir." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Halkların Demokratik Partisi Politika Haberler

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