Bahçeli: 'Sözde milliyetçiler, hedefimizi yıkma peşinde'

MHP lideri Bahçeli: "Milliyeti meçhul sözde milliyetçiler, yalan ve dedikodu borsasına yatırım yapan melun çevreler, emperyalizm ve Siyonizm uşaklığına heves eden iş birlikçiler topluca 'Terörsüz Türkiye' hedefini yıkma ve yıpratma amacında birleşmişlerdir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika