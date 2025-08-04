Bahçeli: 'Sözde milliyetçiler, hedefimizi yıkma peşinde'
MHP lideri Devlet Bahçeli, kendisini sözde milliyetçi olarak tanımlayan çevreleri eleştirerek, terörsüz Türkiye hedefinin yıkılmasına yönelik çabalar olduğunu dile getirdi.
MHP lideri Bahçeli: "Milliyeti meçhul sözde milliyetçiler, yalan ve dedikodu borsasına yatırım yapan melun çevreler, emperyalizm ve Siyonizm uşaklığına heves eden iş birlikçiler topluca 'Terörsüz Türkiye' hedefini yıkma ve yıpratma amacında birleşmişlerdir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika