Bahçeli: 'Sözde milliyetçiler, hedefimizi yıkma peşinde'

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MHP lideri Devlet Bahçeli, kendisini sözde milliyetçi olarak tanımlayan çevreleri eleştirerek, terörsüz Türkiye hedefinin yıkılmasına yönelik çabalar olduğunu dile getirdi.

MHP lideri Bahçeli: "Milliyeti meçhul sözde milliyetçiler, yalan ve dedikodu borsasına yatırım yapan melun çevreler, emperyalizm ve Siyonizm uşaklığına heves eden iş birlikçiler topluca 'Terörsüz Türkiye' hedefini yıkma ve yıpratma amacında birleşmişlerdir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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