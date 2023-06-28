MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin kalıcı bir Cumhurbaşkanlığı Sistemi içerisinde istikrara kavuştuğunu belirterek, siyasi istikrarın devamının önemli olduğunu söyledi. Bahçeli ayrıca, 2023 ve 2024 yıllarında yapılacak olan siyasi kongreler ve yerel yönetim seçimlerinin millet açısından önemli olduğunu vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşının en kısa zamanda barışla sonlandırılması gerektiğini ifade eden Bahçeli, ihanetin serbest bırakılamayacağını belirtti.

Bahçeli: Siyasi istikrarın devamında yarar vardır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin geride kaldığını hatırlatarak, "Millet iradesi kendini ortaya koymuş ve Türkiye'yi kalıcı bir Cumhurbaşkanlığı Sistemi içerisinde istikrara kavuşturmuştur. Siyasi istikrarın devamında yarar vardır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki kabrini ziyaret etti. Burada kendisini karşılayan partililerle bayramlaşan Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı, bakır ibrikle su döktü. Çıkışta açıklama yapan Bahçeli, Türk milletinin Kurban Bayramı'nı kutladı. 2023 yılının ilk 6 ayında hüzünlü, sevinçli günler yaşandığına dikkat çeken Bahçeli, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlattı. 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin de geride kaldığını ifade eden Bahçeli, "Böyle bir süreç içerisinde Türkiye'de artık seçimler son bulmuştur. Millet iradesi kendini ortaya koymuş ve Türkiye'yi kalıcı bir Cumhurbaşkanlığı Sistemi içerisinde istikrara kavuşturmuştur. Siyasi istikrarın devamında yarar vardır. Bu siyasi istikrarı milletçe, bütün siyasi partilerce sürdürmek gayesi içerisinde olmamız gerekmektedir. Seçimler bitmiştir, tartışmalar son bulmuştur" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, gazeteci Merdan Yanardağ'ın serbest bırakılması çağrısı ile ilgili soruya da "Onlar bizim gündemimizde yoktur. İhanetin serbestisi olmaz" cevabını verdi.