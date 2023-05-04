Bahçeli: Sandık, demokrasinin namusudur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Önümüzde tarihi bir seçim vardır. Sandık, demokrasinin namusudur. Mutlaka sandığa gidiniz, mutlaka oyunuzu kullanınız. Ülkenize ve geleceğinize mutlaka sahip çıkın" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim çalışmaları kapsamında Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de düzenlenen, '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' adlı mitinge katıldı. Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Bahçeli, "Deniziyle, güneşiyle, doğal güzellikleriyle, en önemlisi mert, müşfik ve merhamet sembolü insanıyla Muğla her zaman göz bebeğimiz olmuştur. Muğla, her şart altında zulmün karşısında durmuştur. İki eliyle kalp işareti yapan ikiyüzlüler Muğlalı kardeşlerimi kandıramazlar. Önümüzde tarihi bir seçim vardır. Sandık, demokrasinin namusudur. Mutlaka sandığa gidiniz, mutlaka oyunuzu kullanınız. Ülkenize ve geleceğinize mutlaka sahip çıkın. Cennet vatana sahip çıkacak mısınız? Hakkınıza, hukukunuza sahip çıkacak mısınız? 'Evet'lerin görkemiyle Muğlalı kardeşlerim, 'Sıra hepinizde' diye sesleniyorum. Parmakla gösterilen bir Türkiye için aziz milletim sıra sende. Yeni ve güçlü atılımlar için aziz milletim sıra sende. 14 Mayıs seçimleri yeni yüzyılın demokratik eşiğidir, geçilecek ilk kavşaktır. 1 oyunuzu MHP'ye 1 oyunuzu da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verecek misiniz? Birlikte daha güçlüyüz. Heyecanınız, umutlarımızı diri tutuyor. Devlet ve milletiyle hep birlikte Türkiye'yiz. Siyaset, millete hizmet vasıtasıdır. Sözümüz milletin sözüdür. Sevdamız Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, küresel komplolara karşı devletin yanında olduklarını belirtip, "Kararlılığınız dosta güven vermektedir, haykırışlarınız düşmana korku salmaktadır. Engelleri aşmak için aziz milletim sıra sende. Dik baş, tok karın, mutlu yarın için aziz milletim sıra sende. Tuzakları bozmak için aziz milletim sıra sende. 'Hep birlikte Türkiye'yiz' demek için aziz milletim sıra sende. Elbette başaracağız, birlikte başaracağız. Her yöremizi, bin yılın barışından ve kardeşliğinden doğmuş her insanımızı kucaklıyoruz. Herkese elimizi uzatıyoruz. Hiç kimseyi ayırmıyoruz. Hiç kimseyi dışlamıyoruz. Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde seçim beyannamemizde açıkladığımız sosyal, siyasal ve ekonomik mahiyetli 100 sözümüzü gerçekleştirmek için birlikte yürüyelim istiyoruz. Kaderimiz birdir, kanımız birdir, kararımız birdir, kavlimiz birdir. Biz kardeşiz, büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Olacaksa birlikte olacak, başarıya da birlikte ulaşılacaktır" diye konuştu.