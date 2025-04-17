Bahçeli: Öğrencilerin Velileri Evlatlarına Sahip Çıkmalı

Bahçeli: "Öğrencilerimizin velileri evlatlarına sahip çıkmalıdır. Okuyan-okumayan her çocuğumuz çok değerlidir. Onların geleceği Türk milletinin geleceğidir. 12-24 yaş kuşağındaki evlatlarımızın istismar ve israfına göz yummak aynı zamanda istiklalimizi ve istikbalimizi riske atmaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika