Bahçeli: Öğrencilerin Velileri Evlatlarına Sahip Çıkmalı
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, öğrencilerin velilerine seslenerek çocuklarını sahiplenmeleri gerektiğini vurguladı. Bahçeli, 12-24 yaş aralığındaki gençlerin istismarı ve israfına göz yummanın milli geleceği tehdit ettiğini belirtti.
Bahçeli: "Öğrencilerimizin velileri evlatlarına sahip çıkmalıdır. Okuyan-okumayan her çocuğumuz çok değerlidir. Onların geleceği Türk milletinin geleceğidir. 12-24 yaş kuşağındaki evlatlarımızın istismar ve israfına göz yummak aynı zamanda istiklalimizi ve istikbalimizi riske atmaktır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika