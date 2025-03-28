Bahçeli'nin 'takdiri' sonrası Bakırhan'dan dikkat çeken mesaj

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları üzerinden CHP'ye sert sözlerle yüklenen Bahçeli, "DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın sağduyu ve soğukkanlı açıklamaları 'Biz CHP'nin eylemci kitlesi değiliz' sözleri değerli ve takdire şayandır" dedi.