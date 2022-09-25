Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bahçeli'nin mitinginde boş yer bulamayan vatandaşlar ağaca tırmandı

Politika Haberleri

Bahçeli'nin mitinginde boş yer bulamayan vatandaşlar ağaca tırmandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Erzurumlu vatandaşlar yoğun ilgiyle karşıladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Erzurumlu vatandaşlar yoğun ilgiyle karşıladı. Miting alanında boş yer bulamayan bazı vatandaşlar ise Bahçeli'nin konuşmasını ağaca çıkarak izledi.

2023 seçimleri öncesi Erzurum'da miting düzenleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurumlu vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Binlerce vatandaşın doldurduğu miting alanında ise bazı vatandaşlar boş yer bulamadı. Miting alanında kendine yer bulamayan vatandaşlar da Bahçeli'yi dinleyebilmek için ağaçlara tırmandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli Erzurum Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title