Bahçeli'den Narin Güran Cinayeti Üzerine Sert Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 19 gün süren aramaların ardından cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin sorumluların adalet önünde en ağır düzeyde bedel ödemelerinin sağlanması gerektiğini açıkladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "19 günlük aradan ve yoğun aramalardan sonra, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin kızımız hepimizin ve herkesin yüreğini kavurmuş, maşeri vicdanda büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, korkunç şekilde katleden cani veya canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri, en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir. Başta Narin yavrumuz olmak üzere, dün Tunceli Ovacık'ta bir askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit düşen kahramanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Tedavisi devam eden kahramanımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.