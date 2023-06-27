Bahçeli: Milli ve dini bayramlar birliğin, dirliğin, kardeşliğin bahtiyarlığıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm vatandaşların bayramını kutladı, bayramların milli ve manevi dayanışmanın, birlik ve dirlik halinde yaşamanın kutlu dönemleri olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli ve dini bayramlar, barışın, paylaşmanın, hatırlamanın, her anlamda birliğin, dirliğin, kardeşliğin, tasada ve sevinçte yekpare olmanın bahtiyarlığıdır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm vatandaşların bayramını kutladı, bayramların milli ve manevi dayanışmanın, birlik ve dirlik halinde yaşamanın kutlu dönemleri olduğunu belirtti.

İnsanlığın huzur ve umut definesini bulmak, istikbal ve istikrar zirvesine tırmanmak maksadıyla çırpınırcasına arzu ve arayış içinde bulunduğunu kaydeden Bahçeli, adalet, hakkaniyet, haysiyet, insaniyet ve merhamet açlığının yol açtığı hayat ve medeniyet dramlarının kaygı verici noktaya ulaştığını bildirdi.

Derisinin rengi veya maddi birikimi ne olursa olsun insanın, her coğrafyada bihakkın eşit hak ve hürriyetlere sahip olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Titanik enkazını görmek amacıyla milyarlarca dolar harcayıp Atlas Okyanusu'na dalış yapan ve sonra da kaybolan beş milyarderin günlerce konuşulduğu kadar mesela Mora Yarımadası açıklarında balıklara yem olan mazlumlar hiç konuşulmamış, hiç de gündeme alınmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu gerçeğin hiçe sayılmasının ayrımcılığı körükleyip medeniyet ve milletler arasındaki köprüleri dinamitlediğini ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Hiç doymayanlarla obezlikten kurtulma mücadelesi verenler arasındaki derin uçurum, hiç kazanmayanlarla servetinin miktarını dahi bilmeyenler arasındaki devasa çelişki daha güvenli, daha huzurlu, daha müreffeh bir dünyaya ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Bu zorluk küresel dayanışma ve yardımlaşmayla aşılabilecek, aynı zamanda empati ve sorumluluk kültürünün kökleşmesiyle aşındırılıp nihayetinde bertaraf edilebilecektir.

Sözde demokrat ve özgürlükçü, özde despot ve sömürücü zihniyetlerin, hatta takiye ve istismarı davranış kalıbı, üstelik siyaset ve yaşam felsefesi haline getiren zillet emelli çevrelerin samimiyetle inisiyatif üslenip insan gönlünü ve Allah rızasını kazanma amacı beyhude bir beklentidir."

"Kurban dayanışma ve yardımlaşmanın simgesidir"

Artık herkesin durum ve duruş muhasebesi yapmasının büyük bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Bahçeli, bunun yanı sıra Türk dünyası ve Türkiye Yüzyılı'nda, insan-insan, insan-millet ve millet-devlet ilişkileri üzerinde dürüstçe kafa yorulması gerektiğini belirtti.

Karanlıktan şikayet edip ışıkları söndürme çabasıyla vakit ve vakar iflası içine gömülenlerin öncelikle insana ve millete bakış açılarını, dünyaya ve beşeriyete yaklaşım adımlarını gözden geçirmelerinde yarar bulunduğunu belirten Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bu iflah olmaz şaşkınların, karşıladığımız bayramların mehabet ve muhabbet ikliminden istifade ederek milli mensubiyet bilincine, fikri, zihni ve iradi tutarlılık çizgisine ulaşmaları, ayrıca mahkum oldukları darboğazdan kurtulmaları muhtemel olmakla birlikte, bugüne kadarki tecrübelerle bunun pek de mümkün görünmediği aşikardır.

Milli ve dini bayramlar, barışın, paylaşmanın, hatırlamanın, her anlamda birliğin, dirliğin, kardeşliğin, tasada ve sevinçte yekpare olmanın bahtiyarlığıdır. Çok şükür mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın, kurban ibadetinin insani, vicdani ve İslami mükafatlarına layık olabilmenin yeni bir fırsat dönemine kavuşmanın huzuru içindeyiz.

Kurban, bir Müslümanın tüm varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun manevi delil ve kefaretidir. Bunun yanında kurban ibadeti, Allah'a yaklaşmak, yakınlaşmak ve rızasını kazanmak için üstlenilen manevi vecibenin sahip olunan imkanlar nispetinde ifası ve idamesidir."

"Kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizi selamlıyorum"

Kurban Bayramı'nın dayanışma ve yardımlaşmanın simgesi olduğunu belirten Bahçeli, "Toplum hayatımızın düzen ve denge halinde, huzur ve güven dahilinde sürdürülebilir bir nitelik kazanabilmesi adına bayramın ahlaki ve manevi mesajına, ihsan, ikram ve cömertlik çağrısına riayet ve sadakat gösterilmesi halisane dileğimdir." ifadesini kullandı.

Bayram dolayısıyla küslerin barışıp kucaklaşmasını, dargın gönüller arasındaki buzların erimesini ve sıla-i rahim ruhunun vatanın her yöresinde bir bayrak gibi yükselmesini dileyen Bahçeli, tüm vatandaşların ve Türk-İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Devlet Bahçeli, bayram tatili dolayısıyla yola çıkan vatandaşların kazadan ve beladan uzak bir tatil geçirmelerini, sevdiklerine, sevenlerine saadet içinde kavuşmalarını diledi.

Hac farizası için kutsal topraklarda bulunanları sevgi ve saygıyla selamlayan Bahçeli, yüce Allah'tan hacıların ibadetlerinin makbul olmasını istedi. Hacıların dualarında olabilmeyi umut ettiğini belirten Bahçeli, hac farizasını yerine getirenlerin sağlıcakla dönmelerini temenni etti.