Bahçeli: MHP, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ile göreve hazır

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur'un 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta elde ettiği demokrasi zaferinin yerel seçimlerde taçlanması ülkemizin geleceği açısından mühim ve milli bir zarurettir. Nitekim belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi muhakkak surette kaldırılmalıdır ve Mhp, Cumhur İttifakı'yla bu göreve hazırdır" dedi.

Mhp Genel Başkanı Bahçeli, partisinin 9 Ağustos'ta başlayacak ilçe kongreleri için teşkilatlara yazılı mesaj gönderdi. Bahçeli, partinin her mensubunun gönülleri kazanarak yola devam ettiğini belirterek, "Şunu da unutmayınız ki, aramıza sızarak fitne yaymak isteyenler çıkacaktır ve her zaman olduğu gibi bu tehlike beklenmelidir. Anılarımızı ve hüviyetimizi istismar ederek iç bünyemizi zehirlemeyi, tefrika ve tezviratlarıyla moral ve motivasyon hisarlarımızı yıkmayı amaçlayanlar olacaktır ve bu durum işin özünde kaçınılmazdır. Türk milleti ve Türkiye ile hesabı olan karanlık çevrelerin MHP'yle uğraşması, zora düşmesini projelendirmesi, dün olduğu gibi bugün de mümkün ve muhtemeldir. Yıkılan ağaca balta vurmayı alışkanlık haline getirmiş, yıkık köyden haraç almaya alışmış sefillere hatırlatırım ki Türk milleti var olduğu müddetçe Üç Hilal'in önü kesilemez, ömrüne vade biçilemez. Çünkü MHP, Türkiye'nin son siperidir. Çünkü MHP, istiklalimizin son müdafaa hattıdır. Çünkü MHP, Türk milletinin ruh kökü, tarihin kükreyen sesi, Türklüğün ebediyen tütecek ocağıdır" ifadelerini kullandı.

Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere değinen Bahçeli, "Yenilenmiş kadrolarla, tazelenmiş umutlarla, tahkimi yapılan hedeflerle, perçinlenmiş birlik ve kardeşlik ruhuyla 31 Mart 2024 seçimlerine hazırlanacağız. Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında tam bir uyumun sağlanması için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz. '2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' temasıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. İstikrar ve hizmet için uyumlu yönetimle, umutlu geleceğe ulaşacağız. Merkezden yerele, istikrarı bozmadan umuda doğru yol alacağız. Bunları hep birlikte yapacağız ve elbette başaracağız. Muhalefet partileri 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğramakla kalmamış, çetin ve çetrefilli iç sorunlara gömülmüştür. Nevzuhur değişim hezeyanları muhalefetin pespaye ve perişanlığının nasıl bir acınası hale geldiğini ibra ve ifşa etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümünde zillet ittifakının maskesi düşmüş, bütün kirli çamaşırlar ortalığa saçılmıştır. Cumhur'un, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta elde ettiği demokrasi zaferinin yerel seçimlerde taçlanması ülkemizin geleceği açısından mühim ve milli bir zarurettir. Nitekim belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi muhakkak surette kaldırılmalıdır ve MHP, Cumhur İttifakı'yla bu göreve hazırdır. Mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza ederek bunun üzerine yenilerini ve hatta daha çoğunu eklemeliyiz. Cumhur İttifakı'nın doğasına ve ruhuna muvafık hareket edip muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin yürek yaralayan, makus ve meyus hallerine son vermeliyiz. İşleyen kongre takvimimiz sonucunda temin ve tecelli edecek dinamik teşkilat yapımızla başarıya ulaşacağımızdan, Türkiye'mize sonuna kadar sahip çıkacağımızdan asla kuşku duymuyorum" açıklamasında bulundu.