Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Gazze'nin huzur, güvenlik ve istikrar amacının yanında sivil, diplomatik ve teknik koordinasyonu sağlayacak bir mekanizma olarak planlanan Uluslararası Görev ve İstikrar Gücü'nün içinde Türkiye'nin yer alması, bölgesel huzur ve sükunete azami düzeyde katkı sağlayacaktır." dedi.

Bahçeli, Gazze Şeridi'ndeki 738 günlük şiddet ve dehşet sürecinin 9 Ekim 2025'te kısmen son bulduğunu, İsrail ile Hamas arasında ateşkes rejiminin 10 Ekim 2025'ten itibaren tesis edildiğini söyledi.

Mezkur anlaşmanın ilk aşamasının devreye girmesiyle esir takası, insani yardımların sağlanması ve İsrail askerlerinin belirlenen birinci etaba çekilmeleriyle ilgili müspet gelişmeler yaşanmaya başladığını bildiren Bahçeli, "Savaşı sona erdirmek amacıyla dün Mısır'da tertiplenen uluslararası zirvenin ve beliren geniş konsensüs ortamının sadece Filistin-İsrail ihtilafının çözüm iklimini değil, Orta Doğu'nun istikrar ve barış arayışlarını da güçlendirmesini hassaten diliyorum." ifadelerini kullandı.

Asıl meselenin yapılan ateşkes anlaşmasının sahadaki uygulaması ve çatışan tarafların taahhütlülerine ve imzalarına sadık kalması olduğunun altını çizen Bahçeli, İsrail'in güven vermeyen askeri ve politik tutumu karşısında da tedbirli ve ihtiyatlı hareketin kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Bahçeli, 7 Ekim 2023'ten bu yana tarihin gördüğü ve göreceği en dramatik, en vahim savaş ve soykırım suçunun İsrail tarafından işlendiğini ifade ederek, "Bu suçun cezasız kalması diye bir şey asla ve kat'a düşünülemeyecektir. Eninde sonunda İsrail Başbakanı ve soykırımda payı olan vandallar küresel adalet ve vicdan huzurunda hesap verecekler, Gazzeli şehitlerin dökülen kanlarının misliyle bedelini ödeyeceklerdir." diye konuştu.

Gazze'nin taş, moloz ve toprak yığınına dönüştüğünü, 356 kilometrekarelik sahil şeridinin acı, hüzün, gözyaşı ve katliamla bezenmiş enkaz ve harabeye gömüldüğünü söyleyen Bahçeli, İsrail ordusunun kısmi geri çekilmesi ve ateşkesin teminiyle birlikte yüz binlerce Filistinlinin ihtiyatlı bir iyimserlik ve zoraki bir tebessümle yıkık dökük evlerine geri dönmeye başladığını hatırlattı.

Bahçeli, Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile güney bölgelerinden kuzey istikametine doğru akan insan selinin bir halkın hayat ve varlık mücadelesinde çektiği korkunç ıstırapların adeta geçit merasimini çağrıştırdığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Temennimiz ateşkesin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesinin hitamında kalıcı barışın ve iki devletli çözüm ortamının yeşermesi, yerleşmesi ve herkesçe tasdik edilmesidir. Akıbetinin ne olacağı henüz tam kestirilemeyen ateşkesle oyalanmanın, üç-beş esir takası yaşandı diye davul zurna çalmanın bir alemi yoktur. Gazze'de 67 bin 173 mazlumun canı alınmıştır. Gazze'yi emlak görenlere, nevzuhur Dubai projesi hazırlayanlara, Gazze'nin, masum ve hakkı yenmiş Filistin halkının vatanıdır, diyorum." şeklinde konuştu.

" Türkiye'nin kudret ve kifayeti artık herkesçe müsellemdir"

Bahçeli, 1967 sınırları temelinde, başkenti doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğüne kavuşmuş, iç siyasi istikrar ve demokratik işlerliğe ulaşmış, bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler'de tam üyelik statüsünü elde etmiş bir Filistin Cumhuriyeti kurulmadıktan sonra mevzi kazanımlarla avunmanın, boşuna bir heves olduğunu söyledi.

Türkiye ve bölge ülkelerinin girişimiyle, bir yanda huzurlu, güvenli, üniter, kaynaşmış ve iç barışını sağlamış Suriye Arap Cumhuriyeti ile diğer yanda küllerinden yeniden doğacak, Suriye'de umut ettikleri gelişmelere sahne olacak Filistin Cumhuriyeti ile Orta Doğu'nun fırtınalı atmosferinden kurtulacağını ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'nin huzur, güvenlik ve istikrar amacının yanında, sivil, diplomatik ve teknik koordinasyonu sağlayacak bir mekanizma olarak planlanan Uluslararası Görev ve İstikrar Gücü'nün içinde Türkiye'nin yer alması, bölgesel huzur ve sükunete azami düzeyde katkı sağlayacaktır. Türkiye'miz adil ve akılcı arabulucu rolüyle bölgesel ve küresel diplomasinin kemer taşı haline gelmiştir. Bundan ziyadesiyle gurur ve memnuniyet duyduğumuzu söylemek isterim. Türkiye'nin kudret ve kifayeti artık herkesçe müsellemdir.

Ülkesine ve milletine yabancılaşmamış kim varsa bu sarih gerçeği kabullenecektir ki, bunun yegane istisnası Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı ve yönetim kadrosudur. Özgür Bey'in İspanya ile başlayan yurt dışı turunun her ayağında ülkemizi kötülemesi, dahası Sayın Cumhurbaşkanımıza Gazze konusunda 'Parmağını kıpırdatmadı' diyerek iftira atması, olacak ve sineye çekilecek şey değildir."

Bahçeli, Gazze'de yaşanan insani felaketi dünyaya süreklilik içinde ve ısrarla anlatanın, Türkiye'nin vicdan, merhamet ve insan odaklı diplomasi vizyonu olduğunu vurgulayarak, Körfez ülkelerine ve İslam dünyasıyla beraber kuzuların sessizliği içinde soykırımı tribünden izleyenlere boy aynası tutup gerçekleri haykıranın, "Hala ne duruyorsunuz" diye çağrıda bulunanın Türkiye olduğunu belirtti.

Gazze faciasını uluslararası topluma devamlı aktarıp Avrupa ve ABD'de geniş çaplı protesto gösterilerinin ve toplumsal kitlelerin eyleme geçmesinin ilk kıvılcımını yakanın da Türkiye olduğunun altını çizen Bahçeli, "Adından ve duruşundan söz ettiren, bundan dolayı saygı uyandıran bir Türkiye fotoğrafı apaçık şekilde ortadadır. Böyle bir Türkiye'den iftihar etmek, 'Helal olsun' demek için oncu buncu, şu partili bu partili olmaya lüzum ve ihtiyaç da yoktur. Evvelemirde insan olmak, mertçe davranmak, ülke ve millet sevgisinde erimek ve bir başka ifadeyle de adam gibi adamlıktan taviz vermemek yeterlidir." ifadelerini kullandı.

"Kalabalıkta yapılan sahte kabadayılığın tenhada özrü kabul edilmez"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçen hafta partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, kendilerine parmak sallayarak konuştuğunu belirten Devlet Bahçeli, "Özel'in öfkeden deliye dönmüş, sinirden sanki nöbet geçiriyormuş gibi olduğunu" söyledi.

Özel'e sakinlik ve soğukkanlılık temenni ettiğini belirten Bahçeli, "Özgür Bey'in yalan ve iftiralara sarılarak yaptığı çiğ ve çirkin siyasetin bizim nazarımızda delikli kuruşla ne bir değerinin ne de bir ederinin olmayacağını hatırlatıyorum. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim, kalabalıkta yapılan sahte kabadayılığın tenhada özrü kabul edilmez, edilemez. Bizim haddimiz, bu uçurum siyaset müelliflerinin haddini bildiği kadardır." diye konuştu.

Bahçeli, "Özgür Özel'in gittiği yolun yol olmadığını ve takip ettiği siyasetin ahlaklı siyaset olmadığını" ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu muhalefet patırtısının yurt dışında ziyaret ettiği her ülkede Türkiye'mizi ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni hedef alması işbirlikçi ve manda özlemi çeken bir siyasetçinin hezeyanıdır. Dünya genelinde hangi ülkeye bakarsanız bakınız, bazı istisnalar dışında hangi ülkenin muhalefetini incelerseniz inceleyiniz, ülke ve milletini şikayet eden çürümüşlüğe tesadüf edemezsiniz. Özgür Bey'in Brüksel'de ikram edilen meydanda yaptığı mitingde 'iktidarın Trump'a çalışmaya başladığını' iddia etmesi, Türkiye'mizi ayaklar altına alması gayrimilli ve gayriahlaki bir siyasetin kokuşmuş örneğidir. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, buna ortak olanlara da yuh olsun."

"Alın ödülünüzü tepe tepe kullanın, sonra da başınıza külah diye geçirin"

Venezuela'daki muhalefet lideri Maria Corina Machado'ya 2025 Nobel Barış Ödülü'nün verildiğini anımsatan Bahçeli, Machado'nun ABD'nin ülkesine müdahale etmesini isteyecek kadar zıvanadan çıktığını söyledi.

Machado'nun siyonizmin hayranları arasında yerini aldığını dile getiren Bahçeli, Machado'nun, İsrail'in bile ülkesine askeri müdahale etmesini talep ettiğini aktardı. Bahçeli, Machado'nun 2025 Nobel Barış Ödülü'nü ABD Başkanı Donald Trump'a ithaf ettiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Cezaevinde bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da 'Venezuela'da demokrasi ve özgürlük mücadelesi verenlerin başarısı' diyerek bu bahsettiğim şahsı, aldığı Nobel Barış Ödülü'nden dolayı kutladı. İşte CHP budur. Aziz Atatürk'ün kemikleri sızlamaktadır. CHP'de eksen kaymış, erdem kaybolmuş, Türkiye'ye ve Türk milletine muhalefet eden yabancı beslemesi bir anlayış maalesef yuvalanmıştır. Dinamiti bulup insanlığın felaketine hizmet eden birisinin adına verilen 'Barış Ödülü', elbette ve kesinlikle bizim nezdimizde rüşvetin, hilenin, emperyal heveslerin ve su katılmamış rezaletlerin küresel dolaşımından başka bir şey olmayıp yok hükmündedir. Alın ödülünüzü tepe tepe kullanın, sonra da başınıza külah diye geçirin. Bizim için yegane ödül Allah'ın rızasını kazanmak, milletimizin sevgi ve takdirine layık olmaktır."

Bahçeli, yabancı ülkelerde Türkiye'ye hakaretler yağdıran, seçilmiş Cumhurbaşkanı'na iftiralar savuran muhalif bir siyasetçinin adres ve yerinin, daha mutlu ve mesut olacağı memleketin Türkiye haricindeki herhangi bir ülke olduğunu ifade ederek, bu kadar ağır sıkleti millet terazinin çekmesinin söz konusu olmadığını dile getirdi. Bahçeli, şöyle devam etti:

"İstiyoruz ki, kol kırılsın yen içinde kalsın. İstiyoruz ki, geçmişten tevarüs ettiğimiz yaraları saralım ve şifa dağıtalım. Kardeşçe ve huzur içinde yaşayalım. Kimin ne meselesi, kimin ne diyeceği varsa oturup konuşalım, ortak aklın ve ortak iradenin refakatinde ülkemize müftehir bir siyaset ruhuyla hizmet edelim. Ülkemizi yabancılara şikayet etmek şerefli bir tavır değildir. Arsızın güçlü olması, haklının suçlu olmasının yolunu açacaktır. Çok şükür arsızlar ve arsızlık kaybedecek, haklı ve ahlaklı olanlar mutlaka kazanacaktır. CHP yanlış rotadadır. CHP'nin başındaki zat histeri krizine tutulmuştur. Bizim, sağduyu ve sükunetle perçinlenmiş kamil duruşun her kilidi açacak anahtar işlevine ihtiyacımız vardır."

"27 Şubat İmralı açıklaması dışında hiçbir söz, tez, teklif ve değerlendirmenin hükmü yoktur"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim sacayağında konuşmayı ve sorunları mutabakatla ele almayı asgari seviyede talep edeceklerini söyledi.

Terörsüz Türkiye'nin de bu hedeflerden birisi olduğuna dikkati çeken Bahçeli, bu süreçte heyecanla çılgınlık arasında kesin bir ayrım yapmanın, yanlışa yorulabilecek şuursuz tezahürat ve telaffuzlardan kaçınmanın elzem olduğunu vurguladı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun istişarelerinin sonuna yaklaştığını hatırlatan Bahçeli, mazisi 41 yılı bulan bölücü terör sorununun bir günde çözümünü elbette beklemediklerini ancak herkesi ve özellikle muhataplarını sorumlu bir dil kullanmaya davet ettiklerini söyledi. Bahçeli, şunları kaydetti:

"Şehitlerimize 'gencecik cesetler' demek, doğru ve isabet kaydeden bir söz değildir. Çünkü şehitler ceset değildir, onlar bizim kahramanımız, manevi muhafızlarımızdır. Al-i İmran Suresi'nde buyurulduğu gibi, 'Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler.' TBMM çatısı altında taşkın sloganlara da asla yer ve gerek yoktur. Herkes ve hepimiz 'Terörsüz Türkiye' hedefinin sekteye uğramamasına özenle dikkat etmeliyiz. Maksimalist taleplerin gündeme gelmesinden kaçınmalıyız. Sorumsuz ve suçlayıcı üsluptan uzak durmalıyız. Bilinmelidir ki her şey Türkiye içindir. Hepimiz Türk milletiyiz. Denizi geçtikten sonra derede bocalamanın hiç kimseye faydası olmayacaktır. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin müşterek arzu ve amacıdır. Bu arzu ve amaçtan sarfınazar edenler ahlaken, tarihen, vicdanen ve siyaseten çok ağır sonuçlarla karışılacaklardır. 27 Şubat İmralı açıklaması dışında hiçbir söz, tez, teklif ve değerlendirmenin hükmü yoktur. Kurucu önderin 27 Şubat açıklaması, bize göre esastır, o esas üzerinde yürüyen her insan akıllı insan demektir."

Yeni yasama yılında sosyal ve ekonomik reformların çıta yükselteceğine inandığını ifade eden Bahçeli, milletin aşına aş, işine iş, refahına refah eklemenin herkesin görevi olduğunun altını çizdi. Bu çerçevede haklı istek ve ihtiyaçları da mutlaka karşılamakla mesul olduklarını kaydeden Bahçeli, bunlardan birisinin de askeri hastanelerin tekrar hizmete alınması olduğunu söyledi.

Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak askeri hastanelerin kapatılması hataydı ama açılması bir sevap olacaktır, diyoruz. Hastanenin tekrar devreye girmesini bekliyor, bu hususta elimizden gelen çabayı göstereceğimizi ifade ediyorum." diye konuştu.

(Bitti)