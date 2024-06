Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milliyetçilerini etnik temelde bir çatışma ortamına çekmek için yapılan çok yönlü tacizler bizce malumdur. Ancak, DEM'cilerin ve yandaşlarının siyasi kışkırtmalarına ve tahriklerine rağmen bu oyun mutlaka boşa çıkarılacaktır." dedi.

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk milletine ihanet gibi bir hataya sürüklenmiş olanların, bin yıllık tarih boyunca aldığı derslerin ve karşılaştıkları akıbetlerin hatıralarının henüz canlılığını koruduğunu ifade ederek, "Türkiye'yi hain bir suikastın hedefi haline getirmek isteyen terör ve bölücülük cephesi çok iyi bilmelidir ki büyük Türk milleti, birliğini ve bütünlüğünü sonuna kadar müdafaa edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Milletin varlığından ve devamından asla vazgeçemeyeceklerini, bu varlığın devletin ve demokrasinin varlığından ve devamından daha öncelikli olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Allah göstermesin, devletimiz çöküntüye uğrasa da, demokrasimiz kesinti yaşasa da, eğer milletimiz ayaktaysa, yıkılmamışsa, dağılmamışsa, ayrışmamışsa kaybettiğimiz bu değerlerin tamamını yeniden inşa etme imkanımız her zaman vardır. Geçmişte 16 olduğunu söylediğimiz yıkılışların, 17. kuruluşla sonuçlanmasının esas nedeni ve gerçek dayanağı da budur." şeklinde konuştu.

Demokrasiyi milletin huzuru, istikrarı, güvenliği, refahı için istediklerini kaydeden Bahçeli, "Kaldı ki içi ve içeriği bilinmeyen bir demokrasi arayışı Türk milletini heder etmekten ve hüsrana uğratmaktan başka bir şeye hizmet etmeyecektir. İçi boş bir demokrasi arzusunu, devletin ve özellikle milletin önüne çıkaran gafillerin, iyi niyetli bile olsalar, nasıl yıkıma götürebileceğini anlamak ve ders almak için son iki asırlık tarihimize bakmak yeterlidir." ifadelerini kullandı.

Milletsiz ve devletsiz demokrasi beklentisi gibi mefluç hamlelerin Osmanlı İmparatorluğu'nu adım adım nasıl parçaladığını görmek gerektiğini belirten Bahçeli, "Temennimiz muhalefetin düştüğü yanlıştan gecikmeksizin dönerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milleti kimliği ve demokrasinin güvencesiyle sonsuza kadar bir ve beraber yaşamasına samimiyetle katkı vermesidir." dedi.

"DEM'cilerin siyasi kışkırtmalarına rağmen bu oyun mutlaka boşa çıkarılacaktır"

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin milli birliğinin ve bin yıllık kardeşliğinin temel harcı ve ebedi güvencesi olduğunu kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türk milliyetçilerini etnik temelde bir çatışma ortamına çekmek için yapılan çok yönlü tacizler bizce malumdur. Ancak, DEM'cilerin ve yandaşlarının siyasi kışkırtmalarına ve tahriklerine rağmen bu oyun mutlaka boşa çıkarılacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü gençlik Türkiye için bir felaket olacak böyle bir kavganın tarafı olmayacak, bunu önlemek için demokratik ve meşru zeminlerde sonuna kadar mücadele edecektir. Bizim terör ve etnik bölücülük konusundaki milli duruşumuz ve bu hususta kimseyle tartışmayacağımız değişmez kırmızı çizgilerimiz herkes tarafından çok iyi bilinmektedir. Milli meselelerde nerede durduğumuz bellidir ve şerefli geçmişimizin şahadeti altında milli vicdanda tescil edilmiştir. DEM'lenmişlerin, bu konularda nerede durduklarına göz atması ve bizi hedef alan ithamlarda bulunmadan önce çok iyi düşünmeleri tutarlılık gereğidir.

Türkiye'nin bir tehdit sarmalında olduğu aşikardır. Ekonomik abluka, diplomatik kuşatma, siyasi yıldırma ve teçhiz edilen kara kampanyalarla sonuca gitmek isteyen iç ve dış husumet kampının yakın hedefi Milliyetçi Hareket Partisi, Ülkü Ocakları ve Cumhur İttifakı'dır. Menfur saldırıların asıl maksadı ve esas iç yüzü gözümüzden kaçmamaktadır. Bir ayağı yurt içinde, diğer ayağı da yurt dışında bulunan meşum operasyonların kumanda merkezinde Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı'nın stratejik meşguliyetini sağlamak, enerjilerini içe dönük harcamasını temin etmek yer almaktadır. Şayet kısır ve sığ gündemlere biteviye sürüklenirsek, terör devleti inşasının mesafe alması, PKK/YPG/PYD'nin manevra alanını genişletmesi, siyonizme koruma kalkanı işlevi görecek nevzuhur garnizon devletinin zamanla ortaya çıkması mukadderdir."

"Sahnelenen oyun karanlıktır, oyun uşakları kurnazdır"

Türkiye'nin milli mukavemetini kırmaya, Cumhur İttifakı'nın müteyakkız siyasetini örselemeye yönelik çok aktörlü, çok katmanlı, çok boyutlu provokasyon ve saldırı mekaniğinin gittikçe hız ve derinlik kazandığını dile getiren Bahçeli, "Sahnelenen oyun karanlıktır, oyun uşakları kurnazdır, tehlike bölgesel ve küresel mahiyetlidir." dedi.

MHP ve Ülkü Ocakları aleyhine tedavüle sokulan karanlık senaryoların artan dozajlarla ilerletildiğini söyleyen Bahçeli, "Yargıya intikal etmiş bir cinayet davasında partimizin ve Ülkü Ocakları'nın suçlanması, hatta dahilde ve hariçte Ülkü Ocakları'na suç örgütü gölgesi düşürmek için kolları sıvayan ajan ve provokatörlerin sırtının sıvazlanması tesadüf değildir. Hepsini biliyoruz, hepsini takip ediyoruz, verilmeyecek bir hesabımızın olmadığını cümle alemle paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Hesaplaşmaya hazırız, hesaplaşmadan kaçmayız, hesap soracak yüreğe ise sahip olduğumuzu hiç kimsenin yabana atmamasını bekliyor, aklından çıkarmamasını temenni ederiz." dedi.

"Hesaplaşacağız, ama helalleşmeyeceğiz." diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar sessiz kalışımız Ülkücü katillerini unuttuğumuz anlamına asla gelmemelidir. Dün kanımızı dökenlerin bugün sözde mahkeme kurup Ülkücü müdafaasına tevessül etmeleri utanmazlığın sınır tanımadığına acıklı bir örnektir. Ülkücü'yü, Ülkü Ocakları'yla ayrıştırmanın, dahası terörle ilişkilendirmenin zillet ve kabus dolu düşünü kuranlar eninde sonunda mahcup ve mağlup olacaklardır. Bize hazırlanmış bir iddianameyle ilgili olmadık lafı edenler her şeyden önce ellerine ve vicdanlarına bulaşmış Ülkücü kanlarını temizleyecek edep ve onuru gösterebilmelidir. Bizim hiç kimseden öğrenecek veya duyacak bir şeyimiz yoktur. İlk silahı çekenlerin, ilk mermiyi atanların, Türkiye'yi Marksist-Leninist uçuruma itmek için her ilkelliği tatbik edenlerin binlerce dava arkadaşımızın kanına girdiğini yaşayarak biliyoruz ve onlarla, onların izinden yürüyenlerle her seviyede hesaplaşmaya hazır olduğumuzu üstüne basa basa açıklıyoruz."

"12 Eylül öncesi yarım kalan mücadeleyi tamamlamak için gün sayanlar varsa, sizden korkan sizin gibi olsun"

Gazeteci Yazar Metin Toker'in 1970'li yılların başında kaleme aldığı "Solda ve Sağda Vuruşanlar" isimli kitabından bir anekdotu da aktaran Bahçeli, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın sol cephede cereyan eden olaylardan şikayet etmesi üzerine 2. Cumhurbaşkanı ve dönemin CHP Genel Başkanı olan İsmet İnönü'nün "Bir de Ülkü Ocakları var" dediğini hatırlattı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Boykot da işgal de bir sözlerinin patenti İnönü'ye aittir ve bu açıklamayı takip eden yıllarda Maocu, Marksist-Leninist militanların kanlı eylemleri hem milletimizi hem de dava arkadaşlarımızı hedef almıştır." dedi. Bahçeli, şöyle konuştu:

"Milliyetçi-Ülkücü Hareketi geçmişte haksız yere suçlayıp hunhar saldırılarla iradesinden, istikametinden, inancından ve davasından caydırmaya azmedenlerin, bugünkü siyasi ve ideolojik uzantılarının bir cinayet davası üzerinden MHP ve Ülkü Ocakları düşmanlığını güncelleme teşebbüsü aşağılık bir tertibin, alçak bir tezgahın, dış bağlantılı bir kumpasın varlığına işaret değilse acaba nedir? 12 Eylül öncesi yarım kalan mücadeleyi şayet tamamlamak için gün sayanlar varsa, ben de diyorum ki, sizden korkan sizin gibi olsun, yolundan dönen namert olsun, davasının onurunu savunmayan şerefinden mahrum olsun. Hesaplaşma teklifimizi yineliyorum. Hatta hodri meydan diyorum. Hasbelkader bir ara partimizde yer alsa da, şimdilerde neyin hesabı, ne hesaplaşması diyerek ileri geri konuşan çürüklerin vakti saati geldiğinde ipliğini pazara çıkarmak, ne kadar ahlaksız olduklarını deşifre etmek davamıza vefa borcumuzdur. Kurdun boynuna tasma geçmez, geçerse itin boynuna geçer. Aramızda açık hesap olanlar sanmasınlar ki kapandı defterler, tek tek yazdık her birini bir sayfaya, günü geldiğinde iyi ya da kötü muhakkak ödenecek bedeller."

İşbirlikçi ve iradesiz siyasetçiler gibi olmayacaklarını söyleyen Bahçeli, "Hala malum televizyonlara çıkıp geçmişte Ülkücü Hareketin içinde bir kuru yaprak gibi dolaşanların nasıl yeşertilmek istendiğini, ihanetlerini nasıl artırma gayreti içinde olduklarını görüyor ve şahit oluyoruz. Onların defteri bizde yazılıdır, hatıraları bizde malumdur. Onların ihanetiyse herkes tarafından bilinmektedir." dedi.

Türkiye'yi "yaşasın ile kahrolsun" nidaları arasına sıkıştıramayacaklarını belirten Bahçeli, "Bazıları kapıyı sert çekip gittiğinden dönmeye yüzleri kalmadı, bazıları meçhule açtıkları yelkenler yırtılınca ıssızlığa mahkum oldu. Kimi zaman da sapı gövdemizden yapılan baltaların darbesine maruz kaldık, ancak geldiğimiz bu aşamada tıpkı bir çınar gibi Türk milletinin vicdanında kök salmasını çok şükür başardık." diye konuştu.

Pusu kuranların hayal kırıklığına uğratılacağını dile getiren Bahçeli, "Menfur ve melun emel sahiplerini uyarıyorum, kutlu davamız sonsuza kadar da duayla koruma altındadır." dedi.

"Yaygın ve yıkıcı bir savaşın doğması kuvvetle muhtemeldir"

Filistin'i tanıyan ülke sayısının 147'ye ulaşmasını değerlendiren Bahçeli, "Bu sayı hızla yükselmeli, İsrail'in işlediği soykırım suçu en başta küresel vicdanda mahkum ve telin edilmelidir." diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın "savaşın bitme vakti geldi" mesajının gerçeğe dönmesinin ertelenemez bir mecburiyet olduğunun altını çizen Bahçeli, "İsrail Başbakanı caniyahunun 1 Haziran 2024 tarihinde Hamas yok edilene kadar Gazze'de kalıcı ateşkesin olmayacağını ileri sürmesi katliamların süreceği yönündeki şüphe ve kaygıları maalesef kamçılamıştır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı öncülüğünde İsrail Başbakanı'nın Kongre'ye davet edilmesi ve bu vesileyle konuşma yapacak olması eğer ateşkes adına diyalog ve işbirliğini sağlamak gayesine matufsa mesele yoktur. Yoksa caniyahunun ABD'de ağırlanıp kucaklanması, sonra da bir şey olmamış gibi uğurlanması halinde bunun zulme ve soykırıma ortaklık şeklinde anılacağını herkesin bilmesinde yarar vardır." dedi.

İki devletli çözümden başka herhangi bir alternatiften bahsedilemeyeceğini vurgulayan Bahçeli, aksi halde beşeriyetin en kötü senaryoya maruz kalmasıyla, yaygın ve yıkıcı bir savaşın doğmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "ABD'nin onurlu bir misafir olarak kabullenip ABD'ye davet ettiği bu caniyahu eğer cesareti varsa Türkiye havaalanından, Türkiye topraklarından geçsin de görelim." diyerek konuşmasını tamamladı.

