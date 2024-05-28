Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ederi bir dolarlık hayatıyla ilgili son günlerde farklı spekülasyonların yapıldığı Fetullah Gülen başta olmak üzere, FETÖ'nün ABD'ye yuvalanmış tüm mensupları Türkiye'ye ve Türk adaletine teslim edilmeli." dedi.

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti'ni 28 Mayıs'ta tanıyacaklarını açıklamasının adalet ve insanlık değerleri etrafında kenetlenen ülke ve toplumlarını umutlandırdığını, Türk milletinin yüreğine de su serptiğini söyledi.

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve toprak bütünlüğüne haiz bir Filistin devletinin mutlak surette tanınması gerektiğine işaret eden Bahçeli, "Sivil ve masum bir halkın sistematik şekilde yok edilmesine, 'insan haklarına bağlıyım, medeniyim' diyen, demokrasi ve özgürlükten bahseden hiçbir toplum, hiçbir devlet duyarsız kalamaz, kalmamalı. Filistin'in dünya genelinde tasdiki ve tanınması çığ gibi genişlemeli." diye konuştu.

Bütün ülkelerin samimiyet, dürüstlük ve adalet testinden geçtiğini dile getiren Bahçeli, Filistin topraklarından soykırımcı İsrail'in ön şartsız çekilmesini, Mescid-i Aksa'nın manevi ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesini istedi.

ABD'nin tarihi, hukuki ve insani sorumluluktan kaçmaması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının, İsrail başbakanı ve savunma bakanı hakkındaki tutuklama talebine ABD'li bir grup senatörün itiraz ve tepkisi, daha ileri giderek, doğrudan yaptırım alınmasını gündeme getirmeleri, tevili ve telifi imkansız bir zırvadır. ABD yönetimi şayet siyonizmin vesayeti altında değilse, siyasetini, karar organlarını ve idare yapısını şayet İsrail'e haciz ettirmemişse, insanlık nam ve hesabına harekete geçmekle mesul olduğunu idrak etmek durumunda. Gazze'de 'tavşana kaç tazıya tut' politikası izleyen ABD'nin terörizmle, terör örgütleriyle, zulümle, uluslararası hukuku ihlal eden politikalarının devamıyla silaha ve zora dayanan gücünü istikrar için de ilerletmesi akla ve mantığa esastan da usulden de aykırıdır."

"İhanete geçit yok"

"ABD yönetiminin Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK'nın paravan örgütü SDG (PKK) ile yeni bir oyun kurduğunun" altını çizen Bahçeli, Suriye'nin kuzeydoğusunu kapsayan 133 yerel yönetimin belirlenmesi amacıyla 11 Haziran'da sözde bölgesel seçimlerin yapılacağını belirtti.

Bu durumun Türkiye'nin bölünmesinde yeni bir etap, yeni bir aşama olduğunu dile getiren Bahçeli, Suriye Kürt Ulusal Konseyinin bu sözde seçimleri tanımayacaklarını ve boykot edeceklerini açıklamasının da ayrıca ele alınmasını istedi.

Sözde seçimlerinin senaristinin ABD, figüranlarının ise teröristler olduğunu kaydeden Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti, Suriye yönetimiyle karşılıklı anlayış ve uzlaşma vasatında el ele vererek, yani Ankara ile Şam arasında işbirliği köprüsü inşa ederek terör örgütünün işgal ve istila ettiği alanları demokratik vasıtalarla ihata teşebbüsüne katiyen müsaade edilmemelidir. Bölücü terör örgütünün, kaynağında ve ürediği bataklık alanlarda Türkiye ile Suriye'nin eş güdüm halinde yapmalarını önerdiğim askeri operasyonlarla kökü kurutulmalıdır. Ne yurt içinde, ne de komşu coğrafyalarda ihanete geçit yoktur." diye konuştu.

ABD'nin komşu coğrafyalarda terör örgütlerine verdiği desteğin Türkiye'nin güvenliğine tehdit olduğunu vurgulayan Bahçeli, ABD'nin terörle arasına ihlali mümkün olmayan kalın bir çizgi çekmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, "Türkiye sömürge ülkesi ya da ABD'nin 51'inci eyaleti değildir, olması da mümkün değildir." dedi.

"Alayını kendi ülkesine taşıyarak bir terör eyaleti kurması teklifimizdir"

NATO misyonu çerçevesinde Türkiye'nin üzerine hangi görevler düşüyorsa bugüne kadar yerine getirdiğini belirten Bahçeli, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'de onaylandığını hatırlattı.

ABD'nin terör örgütleriyle Türkiye'yi aynı kefeye koyarak skandal ve tarihi bir yanlışa imza attığının altını çizen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bu yanlıştan acilen dönülmeli, uygulanan yaptırımlar kaldırılmalı, iki ülke arasındaki ilişkiler istikrarlı, hakkaniyet esaslı, eşit hak ve çıkarların gözetildiği onurlu bir veçheye kavuşmalı. Türkiye'nin 2021 yılı sonunda satın almak için başvurduğu 40 adet yeni block F-16 savaş uçağının ve mevcut filolar için ihtiyaç duyduğumuz 79 modernizasyon kitinin temin süreci hızlandırılmalı. Ayrıca ABD, Afganistan'da yaptığı üzere, Suriye ve Irak'tan da derhal çekilmeli, terör örgütlerini himaye eden hukuksuzluktan ve insan haklarını çiğneyen gayrimeşru, gayriahlaki tavırdan vazgeçmeli. Ederi bir dolarlık hayatıyla ilgili son günlerde farklı spekülasyonların yapıldığı Fetullah Gülen başta olmak üzere, FETÖ'nün ABD'ye yuvalanmış tüm mensupları Türkiye'ye ve Türk adaletine teslim edilmeli. Eğer ABD, özellikle PKK-YPG-PYD'yle bağını koparamıyorsa, bu teröristlerin alayını kendi ülkesine taşıyarak bir terör eyaleti kurması teklifimizdir. Ha 50 olmuş, ha 51 olmuş, hiç fark etmeyecektir. Bölücü teröristlerini alsınlar, ihanetin sefasını sürdürsünler, tepe tepe kullansınlar, toprak verip sabah akşam besleyip pışpışlasınlar, sonra da kendi arkalarından vurulacakları şiddet ve şekavet dolu günleri beklemeye koyulsunlar."

"Yumuşama için önce DEM korkusuyla yüzleşmesini tavsiye ediyorum"

Siyasette yumuşamadan bahsedildiğini anımsatan Bahçeli, böyle bir şeye ihtiyaç hissediliyorsa, ilk önce neyin sert, nelerin sertlik ihtiva ettiğinin açıklığa kavuşması gerektiğini belirtti.

Bahçeli, "Normalleşme ve yumuşama kelimelerini her meselenin başına iliştirilip milli haklarımızdan, milli varlığımızdan, milli kimliğimizden, egemen çıkarlarımızdan, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizden ödün isteniyorsa, hiç kimse boşuna çabalamasın, bizim böylesi uçuk kaçık ve garabet yumuşamaya karnımız tok, yüzümüz de dönüktür." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, normalleşmesi, milli ve ahlaki normlara uyması gerekenin muhalefet partileri olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu gerçeği anlamasının samimi dileği olduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Acıkan yanağından, susayan dudağından, yumuşayan da durgunluğundan belli olur. Özgür Bey'in durgun olup olmadığını bilmiyorum ama yumuşama için önce DEM korkusuyla yüzleşmesini, Türk milleti ve Türkiye ortak paydasında adam gibi duruş göstermesini kendisine tavsiye ediyorum. Saçma sapan sorularla, abuk sabuk iddialarla, seviyesiz ve ölçüsüz ifadelerle bizim geri adım atacağımızı falan düşünüyorsa, yanıldığını, yanlışa kapıldığını, çürük tahtaya küflü çivi çakmakla meşgul olduğunu bir gün mutlaka anlayacaktır.

Terörist Demirtaş'ı savunanların bize normalleşme cakası satması, 6-8 Ekim ihanetini aklamaya çalışanların yumuşama masalı anlatması, kümese girip 'tavuk haklarını savunacağım' diyen tilki kadar inandırıcı ve kayda değerdir. Normalleşme ve yumuşamayı, bilhassa Cumhur İttifakı'nın süngü düşürüp mücadelesine sünger çekmesi temelinde planlayanlar bir an olsun unutmasın ki ak koyunun kara kuzusu da olur, akıllı bildiğini söylemez, ahmak söylediğini bilemez."

Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'yi yükseltmeye, küresel ve bölgesel marka değerini güçlendirmeye, millet için her feragati göstermeye sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güvence olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Milli güvenliğimizi tehdit edenlerin bu gerçeği itiraf ve ifadeleri mümkün değildir. Sosyal medya yalanlarına, sokak dedikodularına, casusların düzmece ithamlarına bel bağlayan siyaset meddahlarının rüzgarlı havada yanıp yanıp sönen mum gibi nasıl da eriyip gideceklerini yakında herkes görecektir." dedi.

Yüksek Seçim Kurulunun yenileme kararı aldıktan sonra 2 Haziran'da yapılacak 3 ilçeyle 4 beldedeki yerel seçimlerde MHP ile Cumhur İttifakı'nın milletin teveccühüne mazhar olacağını belirten Bahçeli, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine dikkati çekti. Bahçeli, "Özellikle merhum Başbuğ'umuzun memleketi Pınarbaşı inşallah yüzümüzü kara çıkarmayacak, Pınarbaşılı kardeşlerim başımızı öne eğmeyecektir." diye konuştu.

Çiftçilerin sorunlarını çözeceklerini, emeklilerin beklentilerini karşılayacaklarını, memur ve işçilerin yüzünü güldüreceklerini söyleyen Bahçeli, "Her vatandaşım müsterih olsun, her sorun ve sıkıntının takipçisiyiz. Devlet milletiyle el ele vererek bütün sorunların üstesinden mutlaka gelecektir." ifadesini kullandı.

"Tartışma yerine çözüm üretilmesi gerekir"

Devlet Bahçeli, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray Futbol Kulübünü, oyuncularını, teknik kadroyu, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ederek, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diledi.

TBMM'de tahrikleri artıran, Meclis'i gölgeleyen, başka hesaplar gütmeye çalışan insanların dikkat etmesini isteyen Bahçeli, MHP milletvekillerine seslendi. Bahçeli, "Sabırlı olacaksınız, öfkenizi erteleyeceksiniz, milletinizin sahibi olacaksınız. Meclis'teki tahriklere aldırmayın, orada kim ne söylerse söylesin, hangi türküyü çalarsa çalsın... Dağda Mehmetçiklerle, polis kardeşlerimle mücadele veren, bu ülkenin güvenliğini sağlayan, şehitlik mertebesine gözü kapalı koşan Mehmetçiklerimizi de bir gün bu salona davet edeceğim ve hepsine İstiklal Marşı söylettireceğim." dedi.

Devlet Bahçeli, grup toplantısı çıkışında bir gazetecinin, sahipsiz hayvanlarla ilgili tartışmaya ilişkin sorusuna, "Bu konuyu Türkiye'de herkes tartışıyor. Tartışma yerine çözüm üretilmesi gerekir." yanıtını verdi.

(Bitti)