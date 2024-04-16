Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İran'ın İsrail'e misilleme saldırısına ilişkin "Adeta Gazze katliamının perdelenmesi ve dikkatlerin farklı yöne çekilmesi için iki devletin ön planda olduğu bir tiyatro gösterisi sahnelenmiştir." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, 31 Mart seçimlerine katılım oranının diğer seçimlerle karşılaştırıldığında "çarpıcı şekilde düşük" olduğunu, 31 Mart 2019 seçimlerinde yüzde 84,1 olan katılım oranının, 31 Mart 2024'te yüzde 78,11'e indiğini dile getirdi.

Son yerel seçimlerde 13 milyon 300 bin vatandaşın sandığa gitmediğini, milli iradenin tam ve eksiksiz olarak sandığa yansımadığını söyleyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP Genel Başkanı'nın, 'yüzde 25'lik cam tavanı çatlatma' masalını anlatmasının dayanağı da budur. Tavanı çatlamış bir partinin ayağı yere basmayacaktır. Kaldı ki tavanı çatlak olanın temeli çürüktür, ayakta kalması mucizelere bağlıdır. 'Sokağın sesini duyduk, değişim sandığa yansıdı, sandık ittifakı işliyor, rehavet yok, şimdi icraat vakti.' diyerek böbürlenen, kendilerini dev aynasında gören 'demlenmiş' siyasi garabetlerin; ne bir dünya görüşü, ne de mütekamil bir fikir ve siyaset çizgisi vardır. Tesadüflerin ve tepkiselliklerin bileşkesinde elde edilen gelip geçici seçim başarısının nasıl ağır bir yüke dönüşeceğine her insanımız yakın bir vadede şahit olacaktır. Geçmişinden ibret almayanların geleceği de hüsrandır."

Yerel seçimlere etki eden olgulardan birinin ekonomik sıkıntılar ve emeklilerin yaşadığı sorunlar, diğerinin ise mahalli özellik ve şartlara uygun adayların tespitindeki bazı açmazlar olduğunu anlatan Bahçeli, partisinin milletin mesajını aldığını ve gerekli çalışmaları başlattığını bildirdi. Bahçeli, "MHP ile Cumhur İttifakı'nın çok güçlü bir şekilde millete hizmet yolculuğunu sürdüreceğinden herkesin emin olması başlıca arzumdur." diye konuştu.

"Televizyon bülbülü olan bir profesöre sesleniyorum..."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 31 Mart seçimlerinden sonra "müfterilerin boş durmadıklarını" dile getirerek, "Partimizin oy oranının düştüğünü, tabanımızın kaydığını, seçmen kaybettiğimizi, eridiğimizi, dibe çöktüğümüzü utanmadan, sıkılmadan, yüzleri kızarmadan yazanlar, söyleyenler, televizyon televizyon gezip boş keseden sallayanlar, ulu orta atıp tutanlar oldu. Hepsini takip ve not ettik. Kötürüm emel sahibi bu bay ve bayanların MHP'yi tanımadıklarını, tanısalar bile karalamak için her yola saptıklarını gayet iyi biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, yerel seçimlerde parti oylarının doğru ve sağlıklı anlaşılması için il genel meclisi seçim sonuçlarına bakmak gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"51 ili kapsamına alan il genel meclis seçimlerinde MHP'nin oy oranı yüzde 16,62'dir. Şimdi televizyon bülbülü olan bir profesöre sesleniyorum; hani nerede yüzde 5'in altına inen oy oranımız, zayıflayan seçmen desteğimiz? Hani nerede küçülen, kaybeden, tekleyen ve gerileyen MHP? 31 Mart seçimlerini işlerine geldiği gibi okuyanlar, keyfi olarak yorumlayanlar, ilkel ve ideolojik dürtülerle asıl bağlamından koparanlar zillettedir, ziyandadır, kalpleri de kaskatı kesilmiştir. MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden başarıyla çıkmıştır. Hiç kimse bu gerçeği karalamaya ve kapatmaya teşebbüs etmemelidir, zira buna güç yetiremeyecektir."

Devlet Bahçeli, "Türk milleti geleceğini Cumhur İttifakı'nda görmüştür. Bayram mesajımda da değindim üzere; Türkiye sandıkta kurulmamıştır. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Dönemsel olarak sivrilenlerin, günü geldiğinde silinip gitmeleri de yaşanacak bir akıbettir." dedi.

"Yeni bir dünya savaşı cinayettir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin arasındaki savaş ve çatışmaların önce ateşkes, sonra barış ve siyasi çözümle sonuçlanması gerektiğini vurgulayarak, "Kiev ile Moskova, İstanbul'da el sıkışmalı, üçüncü dünya savaşı senaryosunu tedavüle sokan, nükleer savaştan bahseden zalimlerin tezgahı boşa çıkartılmalıdır. Yeni bir dünya savaşı cinayettir, Allah muhafaza beşeriyetin sonunu hazırlayacaktır." diye konuştu.

Rusya ile NATO'yu çatıştırma ve Fransa'nın Ukrayna'ya asker yollama ihtimallerini, "ateşe benzin dökmek" olarak nitelendiren Bahçeli, barışın herkesin yararına, her ülke ve millet için hayat memat meselesi olduğunu belirtti.

Bahçeli, İsrail ile İran arasındaki yoğunlaşan gerilimin, karşılıklı çatışmanın son bulması ile Orta Doğu'ya barış, sağduyu ve sükunetin hakim olması temennisinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Bölgesel bir savaşın patlak vermesi zincirleme felaketleri tetikleyecektir. Buna hiç kimsenin, hiçbir devletin hakkı yoktur. İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Şam diplomatik misyonunu hedef alması, İran'ın da 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece yarısı 100 balistik füze, 30 seyir füzesi, 170 İHA ile misillemede bulunması herkesin gözü önünde cereyan etmiştir. ABD ve Batı Avrupa ülkeleri İsrail'e destek vererek ikiyüzlü siyasetlerini teyit etmişlerdir. İran'ın, operasyonun başarıyla tamamlandığı açıklaması, dahası bu operasyonda fırlatılan füze ve uçurulan İHA'ların tamamıyla etkisiz hale getirilmesi, tek bir kişinin dahi burnunun kanamaması başka bir tartışma konusudur. Adeta Gazze katliamının perdelenmesi ve dikkatlerin farklı yöne çekilmesi için iki devletin ön planda olduğu bir tiyatro gösterisi sahnelenmiştir. İsrail'in Gazze'deki soykırım suçuna tahammül etmek, sabır göstermek, alttan almak, hiçbir vicdan sahibinin yapacağı bir şey de değildir. Netanyahu canidir, istifa etmelidir, hesap vermelidir, barış yanlısı bir hükümet kurulmalıdır."

"Filistin devleti kurulmadan barış ve çözüm iklimi yeşermeyecek"

MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesinin, Filistin ve Gazze gerçeğini dünyaya anlatan insani, vicdani, ahlaki tutarlılığı olan politikalarının kesintisiz devam etmesi gerektiğini belirterek, İsrail ile Filistin arasındaki barış arayışlarına sonuna kadar destek verilmesini istedi. Bunun yanı sıra iki devletli çözüm ortamının derhal oluşturulması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarına haiz, egemen, bağımsız, siyasi ve toprak bütünlüğünü sağlamış bir Filistin devleti kurulmadan ne Orta Doğu'da ne de dünya çapında sular durulacak; barış ve çözüm iklimi yeşermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu'yu kapsayan stratejik ve zorlu coğrafi bir üçgenin ağırlık merkezinde olduğunu aktaran Bahçeli, Anadolu coğrafyasının Avrasya jeo-politiğinin kalbi olduğunu, Türkiye'nin düşmanının, dostundan fazla olmasının nedenlerinin bu jeopolitik mirasta aranması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin istikrarlı devlet ve yönetim geleneğiyle modern siyasi kurumları ve demokratik rejiminin, muadil ülkelerden pozitif ayrıştığına işaret eden Bahçeli, Türkiye'nin, jeo-ekonomik ve jeo-politik avantajları hasebiyle doğal kaynakların ve stratejik hammaddelerin üretim ve pazar yollarının üzerinde bir yanda köprü diğer yanda da terminal işlevi gördüğünü; bundan kaynaklanan paylaşım mücadelelerinin tam göbeğinde yer aldığını kaydetti.

Bahçeli, "Allah'ın bir lütfu olan Anadolu coğrafyasında payidarlığın sırrı; komşularla dostane ilişkiler kurmak, muhtemel doğal afetlere karşı kalıcı tedbirler geliştirmek, çevremizde barış kuşağı tesis etmek, iç cepheyi sağlam tutmak; askeri, siyasi ve ekonomik caydırıcılığa sahip olmaktır. MHP'nin dış politikasının özü; tam bağımsızlık olup her ülkeyle karşılıklı çıkar ve egemenlik haklarına ön şartsız riayet ve saygı dairesinde barışçıl diyalogları kalıcı hale getirmektir." diye konuştu.

"HDP'nin kapatma davası sonuçlanmalı, arkasından sıra DEM'e gelmeli"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM İçtüzüğü başta olmak üzere, yürürlükteki hukuk mevzuatının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlaştırılmasını, bu alanda reformist adımlar atılmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin aksayan yönleri tamir edilerek bütün kurum ve kurallarıyla kalıcı hale getirilmesinin, yönetim hayatındaki istikrarın elbirliğiyle kökleştirilmesinin öncelikleri olduğuna işaret eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Tavsayan ve kasten uzatılan HDP'nin kapatma davası sonuçlanmalı, arkasından sıra DEM'e gelmeli, nitekim bölücü partilerin kapısı kilitlenmeli, başka isimlerle açılmaları anayasal çerçevede engellenmelidir. İttifak sistemi gözden geçirilerek siyasi ve demokratik istikrarı zaafa uğratan ve uygulamada şahit olunan bazı çarpıklıklar ilerleyen süreçte giderilmelidir."

Bahçeli, gelecek günlerde gündemlerden birinin, sivil, demokratik ve kapsayıcı yeni anayasa hazırlığı olduğuna dikkati çekerek, MHP'nin 100 maddelik anayasa teklifiyle bu sürece katkı vermek için samimi çağrısını yineleyerek herkesi sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ettiğini belirtti. Bahçeli, "Biz hazırız, darbe anayasasını rafa kaldırmanın sadece zaman, emek, sabır, sağduyu ve ahlaki uzlaşma gerektirdiğine inanıyoruz." dedi.

Antalya Konyaaltı'nda yaşanan teleferik kazasında hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Bahçeli, bu kazanın sorumlularının mutlaka hesap vermesi temennisinde bulundu.

Bahçeli, ikinci defa FİBA Kadınlar Avrupa Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımının oyuncularını, teknik heyetini ve Fenerbahçe camiasını kutladı.

Saffet Sancaklı yeniden MHP'de

Bağımsız Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, yeniden MHP'ye katıldı.

Sancaklı, MHP TBMM Grup Toplantısı öncesi salona gelerek MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasını dinledi.

Saffet Sancaklı, 9 Aralık 2023 tarihinde sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanarak partisinden istifa etmişti:

"Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden, yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nı ve partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle Sayın Genel Başkan'ımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisine ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'e bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım."

Sancaklı'nın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin daveti üzerine MHP'ye döndüğü bildirildi.

(Bitti)