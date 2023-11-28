Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı, 'Ekrem Bey İstanbul'a mühürlü. Ben CHP'nin başarısına mühürlüyüm' demiş. Biz o paslı mührü kazıyarak söküp atmayı da inşallah başaracağız." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, onlarca yıldır milli ve manevi değerlere örtülü bir saldırı ve suikast yapıldığını söyledi.

Bu saldırı ve suikast mekaniğinin, süslü kelimelerin, baskı altına alınmış kavramların çarpıtılıp çirkefçe kullanımıyla icra edildiğini kaydeden Bahçeli, "Bir teröristin, bir bölücünün, bir işbirlikçinin insan haklarından, evrensel hukuk ilkelerinden, soysuz bir özgürlükten, soyup soğana çevrilmiş bir demokrasiden bahsetmesi bal gibi kavramların ve kelimelerin infazıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin uzunca bir süredir böylesi bir tahakküm altında olduğunu belirten Bahçeli, "'İyiyim, cesurum, güneşim' diyenlerin kötülükleri lağım gibi patladıkça bedeli ödeyen evvela failler değil, bizzat kavramın mana zenginliği olmaktadır." ifadesini kullandı.

Milli ve insani değerlerin yıpratıldığını, milli ve manevi ahlakın yozlaştırıldığını vurgulayan Bahçeli, siyaseti çıkarlarının tahkimi, egolarının ikmali, nefislerinin tatmini için bir vasıta görenlerin, demokrasiye, siyaset kültürüne verdikleri hasarların korkunç boyutlara ulaştığını dile getirdi.

Devlet Bahçeli, "Bu hazin ve içler acısı gerçek, siyasete ve siyasetçiye güveni maalesef tahminlerin ötesinde tahrip etmektedir. Esasen buna da hiç kimsenin hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

"Saçlarına dolardan bukleler yapan soytarılar milletimizde öfkeye neden olmakta"

Milletin sesine kulak vermeyip makam, koltuk, şöhret ve servet ihtirasının tutsağı olanların, siyasi partiden daha çok organize menfaat şebekesi, hatta suç örgütüne dönüş yapabildiğine işaret eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk ve Türkiye Yüzyılı; cebini ve cüzdanını haksız ve hukuksuz şekilde doldurmak için el ovuşturan bu çağın muhterisleri aracılığıyla değil, faziletin, feragatin, fedakarlığın, ferasetin ve muhabbetin ehli olan millet sevdalıları eliyle inşa edilecektir.

Daha çok faiz geliri elde etmek için tertip edilmiş fon ve finans oyunları, doymayan kursaklarının tahrikiyle milyon dolarlarını bu fonlara bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar, kurulan saadet zincirleri, saçlarına dolardan bukleler yapan şaibeli soytarılar, gerçekten de milletimizde haklı bir öfkeye neden olmaktadır. Tik Tok rezaleti ise salgın gibi yayılmaktadır."

Bahçeli, siyasetin üzerine çöken taciz ve yolsuzluk iddialarının, sancılı ilişki ağlarını deşifre eden itirafların, yalnızca muhataplarına değil, Türkiye'ye de haddinden fazla zarar verdiğine dikkati çekti.

Toplumsal arınma ve siyasi aklanmanın ertelenemez yükümlülük olduğunu belirten Bahçeli, selin gidip kumun kalmasını beklemeye gerek olmadığını, selin verdiği zayiatın tehlikeli düzeylerde olduğunu kaydetti.

MHP ile Cumhur İttifakı'nın yeri ve konumunun belli olduğunu ifade eden Bahçeli, milli değerlere ve toplumsal ahlaka yönelik tehditlere karşı dik ve kararlı duruş sergileyen yegane siyasi iradenin, MHP ve Cumhur İttifakı olduğunu vurguladı.

"Etki ajanlarına sonuna kadar direnip Türkiye'mizi savunacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Ekrem Bey İstanbul'a mühürlü. Ben CHP'nin başarısına mühürlüyüm" sözlerini hatırlatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Biz o paslı mührü kazıyarak söküp atmayı da inşallah başaracağız. Diplomatik baskı, alay ve hakaretlere, ekonomik sızma, saldırı ve sömürülere, kültürel ve tarihi değerlerimize sabotaj girişimlerine, varlığımıza yönelik stratejik tehditlere, milli yapımıza yönelik tahriklere, inançlarımıza yönelik aşağılamalara, dış güçlerin içimize konuşlanan etki ajanlarına sonuna kadar direnip Türkiye'mizi savunacağız. Bunu, Cumhur İttifakı olarak yapacağız."

"Cumhurbaşkanımızın haklı mücadelesinin arkasındayız"

Hedeflerinin "dağlarında teröristlerin, meydanlarında bölücülerin", ovalarında sivil maskeli terör maşalarının cirit atmadığı bir Türkiye olduğunu vurgulayan Bahçeli, bir başka hedeflerinin de "Avrupa Birliği komiserlerinin tepeden bakamadığı", Türk milletinin hor ve hakir görülmediği, etnik köken, dil ve din farklılıklarına bakılmaksızın bütün herkesin, Türk milletinin eşit ve onurlu bireyleri olarak huzur, güven, refah ve mutluluk içinde bir arada kardeşçe yaşayacağı bir Türkiye ve Türk devri olduğunun altını çizdi.

Bahçeli, MHP ve Cumhur İttifakı'nın bu misyona her zaman olduğu gibi yine talip olduğuna, milletin teveccühü ile bunu gerçekleştirmek için 31 Mart 2024'te de yeni bir zafere imza atmak için seferberlik ruhuyla sahada, milli gönüllerde olduklarına işaret etti.

İsrail ile Filistin arasında geçici ve sınırlı değil kalıcı barışın ve adil çözümün yanında olduklarının altını çizen Bahçeli, "Yine de geçici ateşkes kararının ve zaman zaman aksasa da yapılan rehine takasının ümit verici olduğunu değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın aktif diplomasiyle, akıl ve ahlak temelli girişimleriyle insani yardım koridorunun açılmasından, geçici ateşkes kararının alınmasından şüphesiz bahtiyarız. ve haklı mücadelesinin arkasındayız." görüşünü paylaştı.

Devlet Bahçeli, iki devletli çözüm vasatı dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olan ve 1967 sınırlarını haiz bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından başka seçeneği de tanımadıklarını aktardı.

İspanya ve Belçika başbakanlarının değerli açıklamalarının, uyanan küresel vicdana daha fazla sessiz kalınamayacağını gösterdiğini bildiren Bahçeli, Filistinli masumların çığlığına hiç kimsenin bigane kalamayacağını belirtti.

Bahçeli, "Bir halkın toplu katliamına, 'Müslümanım, insanım' diyen hiç kimse seyirci duramaz. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesinin alacağı her kararın, uygulayacağı her politikanın samimiyetle ve sonu ne olursa olsun yanındadır." sözlerini sarf etti.

"Emeklilerimizin ekonomik şartları daha da iyileştirilecek"

Çalışmayan emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyenin, çalışan emeklilere de yansıtılma kararının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Bahçeli, bu karara desteklerinin tam olduğuna dikkati çekti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İnanıyorum ki emeklilerimizin ekonomik şartları daha da iyileştirilecektir. Türkiye ekonomisinin derlenme toparlanma ve tam bir istikrara kavuşma sürecinde, toplumun her kesimi hak ettiği payı muhakkak alacaktır. Kaldı ki 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin içeriği buna işaret etmektedir." diye konuştu.

Bahçeli, konuşmasında Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit düşen kahramanlara da Allah'tan rahmet diledi.

(Bitti)