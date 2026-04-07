Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Enerjide bağımsızlık, Türkiye'nin Kızıl Elması'dır. Bu hedef, bir zorunluluktur. Bu hedef, milli bir duruştur. Türkiye, bu hedef doğrultusunda kararlılıkla yoluna devam etmektedir." dedi.

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda, partisinin "önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" anlayışının, slogan değil ilke, hamasete dayalı propaganda değil sağduyunun ifadesi olduğunu belirtti.

MHP'nin değerler alanına savaş açmadığını, değerlere dayalı politika ürettiğini vurgulayan Bahçeli, sorunlardan beslenmediklerini, sorunlara çözüm üretmek için gayret ettiklerini söyledi.

Bahçeli, ortak kültüre dayanan bir sosyal yapı olarak millet ve bunun dili olarak milliyetçiliğin, MHP'nin temel felsefi dayanağı ve ilkesel olarak değişmeyecek çizgisi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu nedenle açıkça ve kararlılıkla ifade etmek gerekir ki bu zorunluluğun yüklediği tarihi misyon sebebiyle Milliyetçi Hareket Partisi, hadiseleri günübirlik gelişmelerin dar kalıpları içinde değerlendiren bir anlayışın çok ötesindedir. Bizim bakışımız, tarih şuuruyla yoğrulmuş, milli hafızayla şekillenmiş ve devletin bekasını esas alan bir bakıştır. Biz gelişmelere sıradan olaylar zinciri olarak bakmayız. Bize göre her hadise, Türk milletinin kader çizgisine temas eden bir mahiyet taşır. Görünenin ötesine bakar, perde arkasındaki niyetleri, hedefleri ve stratejik sonuçları okumaya çalışırız. Milliyetçi Hareket Partisinin nazarında dünya, güç çekişmesinin sertleştiği, dengelerin hızla değiştiği ve yeni bir küresel yapılanmanın sancılarının yaşandığı bir mücadele alanıdır. Bu tabloda Türkiye'nin yeri, tesadüflerle değil tarihi sorumlulukla, jeopolitik hakikatlerle ve milli iradeyle tayin edilmektedir. Bizim için esas olan, milletin birliği, devletin bekası ve vatanın bölünmez bütünlüğüdür. Bu üç temel sütunu hedef alan her girişim, hangi kılıfa bürünürse bürünsün, karşısında Milliyetçi Hareket Partisini bulacaktır."

Bahçeli, MHP'nin gelişmeleri yalnızca izleyen bir siyasi yapı olmadığını, gerektiğinde yön veren, uyaran, milli duruşu en net şekilde ortaya koyan bir iradenin adı olduğunu söyleyerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı, Türk milletinin birliği ve milli değerlerin muhafazası bizim için tartışmaya kapalı bir hakikattir. Siyaset bizim nazarımızda geleceği inşa etme sorumluluğudur. Bizim kurduğumuz her cümlenin öznesi Türkiye Cumhuriyeti devletidir, nesnesi Türk milletidir, yüklemi devlet ve milletin bekasıdır. Kavgamız bunun içindir. Adanmışlığımız bu nedenledir. Asla tereddüt yaşamaz, ölüm kapımızı çalsa da katiyen vazgeçmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin denge kurucu rolü daha görünür hale gelmiştir"

Küresel rekabetin kızıştığı, jeopolitik fay hatlarının çatırdadığı, milletlerin ve devletlerin geleceklerini yeniden tayin etmek zorunda kaldığı bir dönemde, Türkiye'nin önünü göreceği sağlam bir vizyona, milli bir yönelişe, güçlü bir kararlılığa her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu dile getiren Bahçeli, Türkiye'nin çevresinde gelişen çatışmaların diri, dinamik, tecrübeye dayalı akılla hareket edilmesi gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gücünü kaybeden aktörler ile yükselen güçlerin rekabet alanına dönüşen bu coğrafyada Türkiye, sahip olduğu istikrar, güvenlik ve kurumsal kapasitesiyle bölgedeki diğer aktörlerden ayrışan bir konumdadır. Bu durum, ülkemizi yalnızca krizlerden görece uzak tutmakla kalmamakta, aynı zamanda bölgesel aktörler açısından güvenilir bir çekim merkezi haline getirmektedir. Türkiye'nin bu konumu tarihsel derinliği, insan kaynağı, köklü devlet geleneği ve özellikle son yıllarda önemli bir dönüşüm geçiren caydırıcı askeri ve teknoloji gücüyle de doğrudan ilişkilidir. Nitekim sahada güç üreten bir Türkiye'nin, diplomasi masasında da etkili bir aktör olarak öne çıkması kaçınılmaz olmuştur. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda üstlenilen arabuluculuk rolü, bu kapasitenin somut bir göstergesi olmuş, benzer şekilde bölgesel gerilimlerde Türkiye'nin denge kurucu rolü daha görünür hale gelmiştir."

Bahçeli, Türkiye'nin krizleri yönetebilen ve yönlendirebilen bir aktör olarak konumlandığını belirterek, bölgedeki son gelişmelerde de yoğun diplomatik girişimlerle süreci nihai sonuca ulaştırma çabasının yeniden ve etkin biçimde devreye sokulduğunu ifade etti.

"Küresel enerji sistemi ciddi bir risk altındadır"

Enerjinin, hayatın kendisini mümkün kılan ana damar, milletlerin gücünü belirleyen stratejik bir omurga olduğuna işaret eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"İşte bu hakikatten hareketle, bugün dünyada yaşanan gelişmeler çok açık bir gerçeği ortaya koymuştur. Küresel enerji sistemi ciddi bir risk altındadır ve bu risk, sınır tanımadan tüm ülkeleri etkileyebilecek bir seviyeye ulaşmıştır. Artık mesele sadece enerjiye ulaşmak değildir. Asıl mesele, enerjiyi mümkün kılan yapının bütünüyle tehdit altında olmasıdır. Hürmüz Boğazı'nda son haftalarda yaşanan gelişmeler, dar bir geçiş hattına özgü sorundan ziyade, küresel enerji düzeninin ne denli hassas hale geldiğini ortaya koymuştur. Bugün enerji limanları, petrol rafinerileri, boru hatları ve depolama tesisleri doğrudan risk altındadır. Enerji sisteminin kendisi doğrudan hedef haline gelmekte ve tehdit altına girmektedir. Bu nedenle ortaya çıkan tabloyu klasik bir enerji arz güvenliği meselesi olarak değerlendirmek mümkün değildir. Bu, çok daha derin bir kırılmadır. Bu, doğrudan küresel ölçekte bir enerji güvenliği meselesidir."

Yeni dönemde Türkiye'nin rolünün yeniden tanımlandığına dikkati çeken Bahçeli, "Karadeniz'deki doğal gaz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki petrol keşifleri ve uluslararası alandaki enerji arama faaliyetleriyle birlikte Türkiye, güçlü altyapısının da katkısıyla, artık bir geçiş ülkesi olmaktan çıkmış, bölgede enerji istikrarının, güvenin ve barışın merkezi haline gelmiştir." dedi.

Bahçeli, Türkiye'nin farklı kaynakları buluşturan, farklı güzergahları yöneten, kriz anlarında alternatif üretebilen ve gerektiğinde denge kurabilen bir güç haline geldiğini vurgulayarak, "Bu gelişme, ekonomik bir kazanımın ötesinde milli kudretin tahkimi, bağımsızlığın pekişmesi ve devletimizin stratejik kapasitesini güçlendiren önemli bir adımdır. Çünkü artık enerji, uluslararası sistemde güç dengelerini belirleyen en kritik unsurlardan biridir." ifadelerini kullandı.

Enerjiye erişimin, enerji akışlarını yönetebilmenin ve bu akışlara yön verebilmenin kapasitesinin, ülkelerin küresel sistemdeki yerini doğrudan belirlediğini dile getiren Bahçeli, Türkiye'nin, bu yeni dönemi doğru okuyan, riskleri doğru analiz eden, enerji alanında oyunu yeniden kuran, dengeyi belirleyen ve geleceği şekillendiren bir iradeyi temsil ettiğini vurguladı.

Enerjinin sadece bir kaynak olmadığını, güç, istikrar ve barışın anahtarı olduğunu belirten Bahçeli, "Bu anlayışla açıkça ifade etmek gerekir: enerjide bağımsızlık, Türkiye'nin Kızıl Elması'dır. Bu hedef bir zorunluluktur, milli bir duruştur. Türkiye, bu hedef doğrultusunda kararlılıkla yoluna devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Tarihi bir dönüşüm sürecinin meyvesi"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin savunma sanayisi ve teknoloji alanında son yıllarda kat ettiği ilerlemeyi görmek ve gururlanmak gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hiç şüphesiz bu ilerleme, köklü bir stratejik dönüşümün ürünüdür. Uzun yıllar boyunca dış tedarike dayalı yapı-bakım-onarım çalışmaları, modernizasyon ve operasyonel kullanımda çeşitli sınırlılıklar doğurmuş, bu durum yerli üretim ihtiyacını kaçınılmaz hale getirmiştir. Son yıllarda Türkiye, savunma sanayisinde tedarik eden konumdan, geliştiren ve üreten konuma geçiş sürecini hızlandırmıştır. Bu dönüşüm, kamu politikaları, özel sektör yatırımları ve mühendislik kapasitesinin artışıyla birlikte daha sistematik bir yapıya kavuşmuştur.

Özellikle insansız sistemler alanında elde edilen başarılar bu dönüşümün en görünür çıktıları olmuştur. Dolayısıyla Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda kaydettiği yükseliş, dışa bağımlılığın azaltılması, yerli ve milli üretim kapasitesinin artırılması ve bu yapının sürdürülebilir bir sistem haline getirilmesi üzerinden şekillenmiştir. Bu stratejik hamle, Türkiye'ye yalnızca sahada caydırıcılık kazandırmamış, aynı zamanda uluslararası sistemde daha bağımsız, daha dirençli ve daha etkili bir aktör olma kabiliyetini de kazandırmıştır. Bu tablo, milletin iradesinin devletin idaresine yön verdiği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi marifetiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Cumhur İttifakı'nın kararlı siyasi iradesiyle vücut bulan tarihi bir dönüşüm sürecinin meyvesidir."

Geçmişte çeşitli sebeplerle akamete uğratılan savunma sanayisi hamlelerinin bugün yeniden ayağa kaldırıldığını söyleyen Bahçeli, "Bu alana emek veren ve vizyon ortaya koyan öncü isimler de her daim rahmet ve minnetle anılmalıdır. Nuri Killigil, Şakir Zümre, Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, bu milletin üretme iradesini, mühendislik kabiliyetini ve bağımsızlık ülküsünü temsil eden müstesna şahsiyetler olarak tarihimizdeki yerlerini almıştır. Aziz ruhları şad olsun." şeklinde konuştu.

"Terörsüz Türkiye, lider Ülke Türkiye'nin habercisidir"

Bahçeli, barışın ancak iki kanadın ahenkle çırpılmasıyla ve milletin tamamının aynı istikamete yönelmesiyle yükselebileceğini belirtti.

Terörün gölgesinde şekillenmiş yapıların fesih kararı ve yapılan çağrıların birinci kanadı oluşturduğunu, ikinci kanadın ise aziz Türk milleti olduğunu ifade eden Bahçeli, milli iradenin merkezi olan TBMM'de yürütülen komisyon çalışmalarının olgunluk, sorumluluk bilinci ve devlet ciddiyeti içinde sonuçlandığını dile getirdi.

Meclis'in tarihi sorumluluğunu hakkıyla yerine getirdiğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye sürecinde ortaya konulan bu güçlü siyasi irade, milletimizi çok yoran bu sorundan kurtulacağımızın da net göstergesi olmaktadır. Zira bu konu günübirlik tartışmaların ötesinde, milletin bekasına, devletin istikbaline ve toplumsal huzurun teminine dair stratejik bir meseledir. Terörsüz Türkiye, doğru zamanda atılan doğru bir adımdır. Tarihi önemde bir dönüm noktasıdır. Akıl, vizyon, emek, sabır ve itinayla, vatan ve millet aşkıyla, devlet-millet dayanışmasıyla yürütülen hayırlı bir sürecin de ürünü olacaktır. 'Terörsüz Türkiye' milletimizin özlemle beklediği bir gelişme, daha müreffeh ve huzurlu bir geleceğin müjdesi, kalıcı barışın, umudun, 'Lider Ülke Türkiye'nin habercisidir. Bugün gelinen noktada, yasal düzenlemelerin TBMM'ye yasa çalışması olarak taşınacak olgunluğa erişmesi memnuniyet vericidir."

Dünyanın ve Türkiye'nin bulunduğu bölgenin, ciddi kırılmalarla, risklerle ve jeopolitik sarsıntılarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Bahçeli, "Kendi iç bünyemizin tahkimi, milli birliğimizin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın sağlamlaştırılması, ertelenemez bir zaruret halini almıştır." dedi.

"Barış adaletin, kardeşliğin ve milli varlığın birlikte yükseldiği bir ülküdür"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'in bu süreçte aldığı inisiyatifin millet adına son derece dikkatli, titiz ve yüksek sorumluluk bilinciyle yürütüldüğünü belirterek, "Bu tabloyu yakından takip ediyor, yapılan çalışmaları yakından izliyor ve gereken her hassasiyetin gösterilmesini elzem görüyoruz. Bu meselede hiçbir boşluk, hiçbir ihmal ve hiçbir zafiyetin kabulü mümkün değildir. Oyalama ve oyalanmaya gerek yoktur. Biz diyoruz ki barış teslimiyet değildir, taviz değildir. Barış, milletin onurunu koruyarak, devletin gücünü muhafaza ederek sağlanan bir dengedir. Barış, adaletin, kardeşliğin ve milli varlığın birlikte yükseldiği bir ülküdür." değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, köklü kardeşliğin, güçlü geleceğin, ortak kaderin ve sarsılmaz birlik ruhunun en sağlam teminatı olduğuna işaret eden Bahçeli, bu teminatın ilelebet payidar kalacağını belirtti. Bahçeli, "Bu aziz milletin birliğini bozmaya, kardeşliğimizi zedelemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu ruh yaşadıkça ne fitne kazanacak ne ihanet galip gelecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda temsil etme hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı'nı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başta olmak üzere tüm yöneticileri kutlayan Bahçeli, milli futbolcuların sahaya yansıttığı azim ve mücadele ruhunun millete umut verdiğini belirtti. Bahçeli, ay-yıldızlıların tarihine yakışır bir başarı elde etmesi temennisinde bulundu.

Öte yandan Devlet Bahçeli'nin, özel pırlanta kesim bir taş kullanılan taşın çevresinde Hud Suresi 112. ayetten alınan "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ifadesinin yer aldığı yüzük ile oval ve desenli bir formda tasarlanan aynı ifadenin yer aldığı rozet taktığı görüldü.

