Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Enflasyondaki düşüşe eş zamanlı olarak, işçilerimize ve asgari ücretle geçinen kardeşlerimize yapılan iyileştirmelerle beraber memur ve emeklilerimizin maaşlarının artırılması, satın alma gücünü nispeten koruyacaktır.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Enflasyondaki düşüşe eş zamanlı olarak, işçilerimize ve asgari ücretle geçinen kardeşlerimize yapılan iyileştirmelerle beraber memur ve emeklilerimizin maaşlarının artırılması, satın alma gücünü nispeten koruyacaktır." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, milletin her sorununun, Mhp'nin sorunu olduğunu, bu sorunlara çözüm ve çare bulunacak adresin ise TBMM olduğunu söyledi.

Bu kutlu çatı altında demokratik ve dengeli uzlaşma ortamının, köklü reformlara refakat edeceğini, aynı şekilde fikirlerin yarışmasına ve somut teklif mahiyeti almasına mihmandarlık yapacağını unutmamak gerektiğini dile getiren Bahçeli, "Tarihin hangi dönemine, hangi perspektif ve görüş açısıyla bakarsanız bakınız, dünyada asıl kuvvetin, bir fikri temsil edenler olduğunu görmeniz mukadderdir. TBMM de milli iradenin tecelligahı olmakla birlikte Türk milletinin istiklal ve beka fikriyatının tarih, kültür ve demokrasi sacayağında tecessüm etmiş medarı iftiharıdır." ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli, siyaseti, dağınık çıkarların temininde, çarpık heveslerin tahkiminde, güdük ve hödük emellerin takviyesinde bir vasıta olarak ele alanlar için uzlaşmanın, tehlikeli bir taviz olduğunu, Türk siyasetinin, ahlaki ve milli uzlaşma vasatından bir yanda kaçıp diğer yanda korkanların elinde itibar ve irtifa kaybına acıklı şekilde maruz kaldığını vurguladı.

Bu kaybın önüne geçmenin, bu kaybın zarar ve ziyanlarını telafi etmenin, sahici ve samimi siyaset yapanların öncelikli vazifesi olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"TBMM'de, 1 Ekim 2023 tarihine kadar çalışmalara ara vermeden gündemde bulunan kanun tekliflerini sırasıyla kabul ederek milletimizin haklı beklentilerini karşılamak durumundayız. Özellikle 6 Şubat, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin neden olduğu ekonomik hasarların telafisi için bazı düzenlemeler yapılacaktır. Bu düzenlemeler, can sıkıcı olsa da daha güzel ve gelişmiş bir ülke tablosuna vasıl olmak için dişimizi sabırla sıkmamız işin doğası gereğidir. Olağanüstü bu mücadele sürecinin desteklenmesi, depremzede vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesine ilave ödenek eklenmesi söz konusudur. MHP olarak TBMM'de görüşülecek kanun tekliflerini tereddütsüz destekleyeceğiz, vatanımızın ve milletimizin başta deprem olmak üzere, farklı sebeplerden kaynaklanan akut ihtiyaçlarının karşılanması için yapıcı ve müspet irademizi göstereceğiz."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ekonominin fırtınalı denizlerden güvenli limana yüzerek demirleyeceğine, günün sonunda insanların yüksek refah standardına ulaşacağına inandığını dile getirdi.

Hayat pahalılığının kader olmadığını vurgulayan Bahçeli, "Kur, faiz ve enflasyondaki oynaklıklar sağlıklı bir yönetim sistemi, güçlü bir iktidar ve millet desteğiyle gündemdeki ağırlığını inşallah kaybedecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, siyasal ve ekonomik istikrarın güvencesidir. Böylelikle ekonomide huzur ve refah sökün edecektir. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme gayesi taşıyan bir iktidar, görevinin başındadır. Biz de bu gayenin sonuna kadar yanındayız." diye konuştu.

"Hiç kimse ahlaksız kazanç hırsının yanlarına kalacağını sanmamalıdır"

Bahçeli, memurlara ve emeklilere yapılacak zamların destekçisi olduğunu, ekonomik şartlar iyileştikçe, ekonomik toparlanma genişledikçe, memur ve emeklilerin maaşlarının çok daha yüksek düzeylere ulaşacağına inandığını belirtti.

MHP'nin, işçinin, memurun, esnafın, emeklinin, çiftçinin, sanayici, müteşebbis ve bakıma muhtaç her insanın arkasında olduğunun altını çizen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında, ilk 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan oranla toplam yüzde 17,55'lik zam ve seyyanen net 8 bin 77 liralık artış yapılacaktır. Gönül isterdi ki bu maaş yükselişi daha fazla olsun. Ancak bütçe imkanları bellidir, Türkiye ekonomisinin türbülanstan çıkma sürecinin zorlukları ortadadır. Kamu çalışanlarımızla ilgili gelişmeler böyleyken, sayıları 15,9 milyona ulaşmış emeklilerimize yapılan yüzde 25'lik maaş artışı, gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak açık ve samimi teklifimiz şudur; ilk olarak, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir.

Ayrıca, Perakende Kanunu'nda haksız rekabeti önleyecek değişiklikler yapılması, SGK üst limiti, gelir vergisi dilimleri ve kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeler, işçi ve işveren yararını dikkate alacak şekilde gözden geçirilmelidir. Enflasyondaki düşüşe eş zamanlı olarak, işçilerimize ve asgari ücretle geçinen kardeşlerimize yapılan iyileştirmelerle beraber memur ve emeklilerimizin maaşlarının artırılması, satın alma gücünü nispeten koruyacaktır. Milletimizin her güzel insanına ne yapsak eksik, ne versek azdır. Döviz fiyatlarındaki dalgalanmalardan haksız fiyat artışlarıyla istifadeye kalkışan, fiyat etiketlerini güncellemek bahanesiyle acımasızlığa ortak olan, vatandaşımızın kesesine, devletimizin kasasına göz koyan fırsatçılarla da amansız şekilde mücadele edilmelidir. Hiç kimse ahlaksız bir kazanç hırsının yanlarına kalacağını sanmamalıdır."

"CHP'de çarşı karışmış, İYİ Parti'de sular ısınmış, bizi ne ilgilendirir?"

Devlet Bahçeli, harç ve vergilerdeki yeni düzenlemeler karşısında "kaşıkla verilip kepçeyle alınıyor" diye yaygara koparanları, müflis siyasetçiler olarak niteleyerek, bu kişilerin iyi niyetten yoksun, samimiyetten uzak ve ekonominin gerçeklerinden tamamıyla kopuk olduğunu ifade etti.

MHP'nin ekonomiye ilişkin söyleyeceği pek çok şeyin bulunduğunu ve bunların bir temele dayandırıldığını belirten Bahçeli, şu görüşleri paylaştı:

"Bizim için ekonomik hayat, tıpkı merhum Prof. Dr. Sabri Fehmi Ülgener'in isabetle kaydettiği gibi, yalnız verilerin bir araya gelişinden ibaret bir madde dünyası değildir. Neoliberal tasallutun, milli ve manevi ruh kökümüzü sömürmesine, yozlaşmış ve insani mirastan yoksun kalmış ideolojik tazyik ve telkinlerin milli varlığımızı çürütmesine direneceğiz, direneceğiz, direneceğiz ve asla boyun eğmeyeceğiz. Biz, Türkiye'nin virane değil kaşane; berhane değil bereket diyarı olmasının yılmaz savunucusuyuz.

Lafla yürüyen bir gemi işletmiyoruz, ipin üzerine çıkıp da cambazlık yapalım demiyoruz. Biz, tertemiz millet evlatlarının, karanlık 15 Temmuz gecesinin ateşle çevrilmiş meydanlarında kurduğu Cumhur İttifakı'yız. Biz, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine kan ve renk verecek vatan ve millet sevdalısı serdengeçti yürekleriz. CHP'de çarşı karışmış, İYİ Parti'de sular ısınmış, bizi ne ilgilendirir? Yüzde 1 oy bile alamayan partiler grup kuruyormuş, bizim ne işimiz olur? Birbirlerini dolandırıp tek ayak üstünde satıyorlarmış, alan biz değiliz, satan biz değiliz, bizim ne alakamız vardır? Biz, millete bakarız, ne diyor, ne istiyor, varlığını ve devamlılığını nasıl koruyor diye."

(Sürecek)