Bahçeli: MHP, Mahalli İdareler Seçimlerinde stratejik hedeflerini açıkladı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Mahalli İdareler Seçimlerinde takip edecekleri stratejik hedefleri açıkladı. Partinin birinci hedefi mevcut belediye başkanlıklarını muhafaza etmek ve yeni belediyeler eklemektir. İkinci hedef ise Cumhur İttifakı'nın doğasına uygun hareket ederek muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin durumuna son vermek.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Mahalli İdareler Seçimlerinde takip edeceğimiz birinci stratejik hedefimiz; mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza ederek bunun üzerine yenilerini ve hatta daha çoğunu eklemektir. İkinci stratejik hedefimiz; Cumhur İttifakı'nın doğasına ve ruhuna muvafık hareket edip muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin yürek yaralayan makus ve meyus hallerine son vermektir." - ANKARA