Bahçeli mesajını Körüklü Söke Çizmesi ile verdi, Söke'de heyecan yaşandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medyada yayınladığı video Aydın'ın Söke ilçesinde heyecan oluşturdu.

Geçtiğimiz günlerde MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın ve beraberindeki heyet tarafından hediye edilen Söke'nin coğrafi işaretli ürünü 'Körüklü Söke Çizmesi'ni ayağına geçiren Bahçeli, KKTC'nin Pile'deki yol çalışmasına BM Barış Gücü tarafından müdahale edilmesine sert tepki gösteren video yayınladı. BM'nin provokasyonuna çizmelerini giyerek mesaj veren Devlet Bahçeli Körüklü Söke Çizmesi ile çekilen videosunu MHP'nin sosyal medya hesabından "Kıbrıs Türktür" notuyla paylaştı.

Söke'de büyük ilgi uyandıran videoda Körüklü Söke Çizmesi'ni gören büyük bir kesim heyecan duydu.

MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın, Genel Başkan Bahçeli'nin videosunu "Türkmenbeyimiz, Genelbaşkanımız Söke Tescilli Körüklü çizmemizle Kıbrıs Türktür mesajını Dünya'ya verdi. Bir adım geride daima emrinde" ifadeleri ile paylaştı.

İlce Başkanı Ömer Akalın ve beraberindeki heyet geçtiğimiz hafta içinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmiş, parti binasının tapusu ile birlikte günün anısına Söke'nin Körüklü Efe Çizmesi'ni de hediye etmişti. - AYDIN