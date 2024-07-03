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Bahçeli, Merih Demiral'ın 'Bozkurt' işaretiyle ilgili UEFA'ya tepki gösterdi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'ın gol sevincinde yaptığı 'Bozkurt' işaretine UEFA'nın soruşturma başlatmasını kınadı. Bahçeli, bu durumun iç ve dış düşmanların fırsatçılığına hizmet ettiğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA'nın, gol sevincinde ' Bozkurt' işareti yapan A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral hakkında soruşturma başlatmasını kınadı.

Bahçeli, EURO 2024'te A Milli Takım'ın Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta Merih Demiral'ın ' Bozkurt' işareti yapmasına ilişkin tartışmalar ve UEFA'nın soruşturma başlatmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bahçeli, "Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın, gol sevincini Bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur. Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA'nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı Bozkurt işareti, Türk milletinin dünyaya mesajı olup, UEFA'nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı, hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur. UEFA'nın başlattığı soruşturmayı kınamakla birlikte sahadaki mücadelemizin masa başında heder edilmemesi için herkesin, her insanımızın sağduyulu ve soğukkanlı davranması milli bir zarurettir. Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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