Bahçeli: Mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakı devam edecek

Bahçeli: AK Parti ve MHP iç içedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biz; Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) iç içedir. İnşallah mahalli idareler seçiminde de bu kararlı tutumunu devam ettirecektir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, TBMM'deki meclisin açılış yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, "Emekli maaşlarında düzenleme konusunda sayın Cumhurbaşkanı ile görüşüyor musunuz?" sorusuna, "Sayın Cumhurbaşkanımız konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlgili bakanlarla da görüşüyor. İleri ki günlere inşallah hayırlara vesile olan bir cevap bulunur" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, önümüzdeki yerel seçimlerde AK Parti ve MHP ittifakına dair gelen bir soruya ise "Biz; Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi iç içedir. İnşallah mahalli idareler seçiminde de bu kararlı tutumunu devam ettirecektir" dedi. "Sizin bu ilde bizim adayımız ön plana çıksın dediğiniz bir il var mı?" sorusuna Bahçeli, "Hayır. Şimdilik yok. Çalışmalar devam ediyor" yanıtını verdi.