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Bahçeli: Kudüs İslam'dır, Gazze'de insanlık değeri vurgun yemiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Kudüs'ün İslam'ın bir parçası olduğunu belirterek, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tatbikat yapma kararını destekledi.