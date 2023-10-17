Bahçeli: Kudüs İslam'dır, Gazze'de insanlık değeri vurgun yemiştir
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Kudüs'ün İslam'ın bir parçası olduğunu belirterek, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tatbikat yapma kararını destekledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (İsrail- Filistin çatışması): Kudüs İslam'dır. Türklüğün derin izlerini taşımaktadır. 'Gitti' demekle gitmez, 'düştü' demekle düşmez. Sanmasınlar ki, sadece Kudüs- Gazze İslam'dır. Gazze'de insanlık değeri vurgun yemiştir. Yaşlı, çocuk, kadın bombaların canlı hedefidir. İnsanlığın gözü önünde toplu katliam yapılıyor. Gazze'nin çığlıklarına kulak tıkayanlara insan demek mümkün müdür. Gazzeli masumlar aç ve açıktadır. Konu Türk olunca, konu Müslüman olunca İnsan Hakları kimin güdümündedir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tatbikat yapma kararı alması doğru bir karardır.