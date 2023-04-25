Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na ülkemizin geleceği bırakılamaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Zillet İttifakı, aynısıyla günah ittifakı, milli güvenlik sorunudur. Bu ittifakın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ülkemizin geleceği bırakılamaz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, miting düzenlemek için Nevşehir'e geldi. Milli İrade Caddesi'nde düzenlenen mitingde halka seslenen Bahçeli, "CHP'den İYİ Parti'ye, DEVA'dan Gelecek Partisi'ne, HDP'sinden diğer sol, marjinal ve bölücü partilere kadar alayının ana gayesi parlamenter sisteme geri dönmektir. İYİ Parti Başkanı, 22 Nisan 2023 tarihinde Ankara'da aynen demiş ki, "Koalisyon hükümeti faydalıdır. Devletin hafızası gitmiştir' Umudunu koalisyon hükümetlerine bağlayan bir siyaset anlayışından hayır gelmez. Ortaklık kuran partiler arasında çatışma ve çekişmelerle ülkemizi kilitleyen koalisyon hükümetlerini övmek akılsızlık ve aymazlıktır. Türkiye ne çekmişse bu arızalı kafalardan çekmiştir. Bu sancılı kafalar istikrara muhaliftir. Bu sakat mantık sahipleri milletimizin huzur, güvenlik ve refah beklentisine hepten mugayirdir. Devletin hafıza kaybına uğradığını söylemek ise katmerli bühtandır. Böylesi siyasi zihniyetlerin derdi koltuktur. 'Başbakan olacağım' propagandasıyla FETÖ projesinin gönüllü temsilcisi olanlar, geldiğimiz bu aşamada kendi partisinde ne ülkücü bırakmış ne de milliyetçiye tahammül etmiştir. Hepsini birden dışlamış, kapının önüne koymuştur. Muhataplarını uyarıyorum, devletin hafızası canlıdır. Türk devlet felsefesinin 2500 yıllık hafızası saat gibi çalışmaktadır. Devlet nedir bilmeyenler, millete yürekten bağlılık hissetmeyenler, siyasi hayatını çıkarcılıkla örtüştürenler Nevşehir'in yüzüne bakamaz, Nevşehir'in takdir ve teveccühüne layık olamaz. Biz doğruları söylemekten korkmayacağız. Biz yalan, yıkım ve yozlaşma failleriyle mücadeleden kaçmayacağız. Haksızlık ve hayasızlık karşısında susan dilsiz şeytanlardan da olmayacağız" diye konuştu.