Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, milletin huzuruna çıkıp derhal özür dilemeli, çarpık sözlerinden, çürük siyasi eylemelerinden dolayı pişman olduğunu...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, milletin huzuruna çıkıp derhal özür dilemeli, çarpık sözlerinden, çürük siyasi eylemelerinden dolayı pişman olduğunu belirtmelidir.
Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, milletin huzuruna çıkıp derhal özür dilemeli, çarpık sözlerinden, çürük siyasi eylemelerinden dolayı pişman olduğunu belirtmelidir. Aksi halde tarihimize kirli demesinin ağır sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak ve mankurt olarak anılacaktır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika