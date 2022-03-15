Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, milletin huzuruna çıkıp derhal özür dilemeli, çarpık sözlerinden, çürük siyasi eylemelerinden dolayı pişman olduğunu... - Haberler

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Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, milletin huzuruna çıkıp derhal özür dilemeli, çarpık sözlerinden, çürük siyasi eylemelerinden dolayı pişman olduğunu...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bahçeli:

Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, milletin huzuruna çıkıp derhal özür dilemeli, çarpık sözlerinden, çürük siyasi eylemelerinden dolayı pişman olduğunu belirtmelidir.

Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, milletin huzuruna çıkıp derhal özür dilemeli, çarpık sözlerinden, çürük siyasi eylemelerinden dolayı pişman olduğunu belirtmelidir. Aksi halde tarihimize kirli demesinin ağır sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak ve mankurt olarak anılacaktır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Haberler

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